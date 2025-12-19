TMA ako v rohu, obyvatelia v šoku! Mestá na západe Slovenska zasiahol masívny výpadok elektriny

VRBOVÉ - Mesto Vrbové postihol vo štvrtok večer rozsiahly výpadok elektriny, ktorý zasiahol viacero častí mesta. Obyvatelia na sociálnych sieťach opisovali úplnú tmu na uliciach, keď nefungovali ani pouličné lampy. Z Piešťan prišlo až 38 hlásení o výpadku.
Vo švrtok večer zaznamenalo mesto Vrbové masívny výpadok prúdu. Na výpadok elektriny sa začali sťažovať po 17-ej hodine vo viacerých častiach mesta. "Úplne super, s malou som na prechádzke a pouličné lampy nič. Nevidela som na meter pred seba," uviedla na sociálnej sieti Vrbovčanka.
"Akurát som šla na bicykel. Všade tma ako v rohu," napísala ďalšia. "Armagedon je tu," zažartoval na situáciu iný občan mesta. "To bude tá energopomoc, šetria za vás," neodpustil si ďalší. Podľa údajov na stránke výpadokelektriny.sk sa porucha odstránila v čase o 18.36 h, výpadok tak trval viac ako hodinu.
"Aj v celých Piešťanoch vypadla," napísala miestna obyvateľka. Podľa stránky výpadokelektriny.sk mali z Piešťan v rovnakom čase až 38 hlásení. Podľa svedectiev nešla elektrina v Piešťanoch približne dve hodiny. "Aj Trebatice výpadok," napísala ďalšia.
O stanisko sme požiadali Západoslovenskú distribučnú (ZSD). "Vo štvrtok (18. 12.) došlo o 16.45 h k technickej poruche na elektrickom vedení v piešťanskom regióne, kvôli ktorej zostalo bez elektriny 2600 zákazníkov. Vďaka operatívnemu nasadeniu technických kapacít spoločnosti ZSD bol výpadok odstránený po hodine a pol," uviedla pre Topky.sk hovorkyňa ZSD Michaela Dobošová.