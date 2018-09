Posledná rozlúčka s legendárnou speváčkou Janou Kocianovou (†72): Zronená rodina odmietla kondolencie!

Legendárna slovenská speváčka bojovala so zákernou rakovinou od roku 2013. O rok neskôr musela podstúpiť aj operáciu, no všetko vyzeralo, tak, že je na najlepšej ceste vyzdravieť. O to viac mnohých prekvapilo, keď sa v pondelok dostala na verejnosť informácia, že Kocianová zomrela.

Hudobný svet v smútku: Zomrela speváčka Jana Kocianová!

„Veľmi ma to ranilo, táto správa, hneď zrána som sa to dozvedel. Nevedel som, že je to s Jankou tak zlé. Ona bola tak silná, že to nedala najavo, nikomu o tom nerozprávala, nikomu sa nesťažovala, takže je to taká nečakaná rana,“ povedal nám šokovane Kocianovej dlhoročný kolega Dušan Grúň.

Ten napokon nechýbal ani na poslednej rozlúčke s legendárnou divou, ktorá sa konala v piatok o 14-tej popoludní v Bratislavskom krematórium. Okrem rodiny sa s umelkyňou prišli rozlúčiť aj jej dlhoroční kolegovia z hudobnej či televíznej brandže. Medzi nimi Ada Straková, Marcela Laiferová, Janko Lehotský či Beáta Dubasová.

Hostí bolo približne 200. Smútiacim sa ako prvý prihovoril dirigent Rudolf Geri, ktorý s Kocianovou spolupracoval. Následne sa v sále ozýval spev gospelového zoskupenia The Gospel Family. Jeho členkou bola aj zosnulá speváčka.

Po pomerne krátkej rozlúčke sa smútočnému zhromaždeniu prihovorila pracovníčka krematória, ktorá oznámila, že rodina si kondolencie neželá: „Je to pre nich ťažké obdobie, preto nechcú kondolencie, nech si každý na Janku spomenie sám za seba.“