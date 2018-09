Dcére slovenskej herečky vypisoval PEDOFIL: Mala len 10 rokov... Posielala mu svoje fotky!

Markizácka reportérka Kristína Kövešová je známa tým, že sa venuje témam, pred ktorými mnohí zatvárajú oči. Klepla po prstoch zlodejkám z bratislavského Starého mesta, odhaľovala tajomstvá krutých psích zápasov... A aktuálne ide tvrdo po mužoch, ktorí vyhľadávajú spoločnosť maloletých dievčat.

Známa Slovenka v tejto súvislosti zorganizovala vo štvrtok večer diskusiu, ktorá sa tejto téme venovala. Zúčasnili sa jej riaditeľ počítačovej kriminality, sexuologička a psychiatrička, či právnik. Špeciálnym hosťom bola herečka známa napríklad z markizáckych Rodinných prípadov Jana Wágnerová.

Ako mama 10-ročnej dcérky mala totiž s pedofilom tiež skúsenosť. „Vďaka Bohu, u nás neprišlo k tomu, že by mali nejaké stretnutie alebo niečo, my sme to zastavili ešte včas. Ale dialo sa to za mojím chrbtom, napriek tomu, že som zistila, že si píše s niekým z Nemecka. Moja dcéra má len 10, vie výborne po anglicky, tak komunikovali v angličtine,“ začala rozprávať svoju nepríjemnú skúsenosť herečka.

Herečka Jana Wágnerová prehovorila o nepríjemnej skúsenosti, kedy jej len 10-ročnej dcére vypisoval dospelý muž.

Chlap sa mal nakontaktovať na dievčatko cez chat v online hre. „Ja keď som zistila, že si píšu, tak som jej to zakázala. Zistila som, že si ďalej píšu, tak som povedala, že chcem od neho video, aby som mala dôkaz, že je to reálna osoba. On mi ho neposlal a mojej dcére nakázal, aby mi zatajila, že si píšu ďalej. Ona to urobila napriek tomu, že máme blízky vzťah,“ opísala Wágnerová.

„Napriek tomu za mojím chrbtom urobila takéto kroky a vysvitlo, že mu začala posielať aj fotografie. My sme jej odobrali mobil, všetko sme zastavili. Ale celá rodina bola zhrozená, báli sme sa,“ netajila Jana. Spočiatku si dvojica posielala len vtipné obrázky, no neskôr si začali volať a posielať aj vlastné fotografie. „Vďaka Bohu, nebola vyzlečená. Bola tam v tielku, ale mala tie fotky asi takým štýlom, že sa pozerala do kamery dohora, prosto verím tomu, že pre dospelého muža boli sexuálne zaujímavé,“ priznala.

Herečka sa po tejto skúsenosti obrátila na Kristínu, svojej dcére zamedzila všetky cesty, cez ktoré by mohla s týmto mužom komunikovať a o probléme sa rozprávali ako rodina. Dnes sa opäť snažia si k dcére vybudovať stratenú dôveru. „Vyplnili sme jej skoro každú minútu, aby nebola sama a aby sa prešlo toto obdobie a neviem, či jej dáme čoskoro ešte niekedy tú slobodu, ktorú mala.“

Diskusie, ktorú zorganizovala Kristína Kövešová, sa zúčastnil aj riaditeľ počítačovej kriminality, sexuologička a psychiatrička a právnik.