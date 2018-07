Kristína Kövešová na love pedofilov: Títo muži to možno skúšajú aj na vaše dieťa!

BRATISLAVA - Prekukla ďalší nechutný biznis! Kristína Kövešová je zrejme nájznámejšou slovenskou redaktorkou, ktorá často zasahuje v prípadoch, kde dostatočne nepomáhajú kompetentní. Po narkomanoch, zlodejských gangoch či odporných psích zápasoch najnovšie klepla po prstoch ďalšej pofidérnej skupinke. Do hľadáčiku si vzala detskú pornografiu a dospelých mužov, ktorí cez internet lákajú na sex malé deti.

„Už niekoľko týždňov sa venujem téme pedofília a detská pornografia. Naozaj to nie je film, ale tieto veci sa dejú aj u nás na Slovensku,” prezradila nám brunetka, ktorá si na internete zriadila falošný profil a tvárila sa, že je 11-ročné dievčatko. Reakcie na seba nenechali dlho čakať.

Reportérka si napokon našla množstvo správ od mužov, ktorí mali záujem o stretnutie s neplnoletou "Miou". „Do niekoľkých hodín sa mi ozvalo niekoľko starších mužov, ktorí mi dávali ponuky na sex, stretnutie a dokonca aj na sex za peniaze. Na internete normálne fungujú takéto taxy, sú to dievčatá od 7 rokov," povedala nám znechutená brunetka.

Nezostala však len pri písaní cez internet. S mužmi, ktorí mali o dievčatko záujem, sa napokon reálne stretla. Prvého z nich mali diváci možnosť vidieť aj v markizáckom Reflexe. „Je to 48-ročný muž, ktorý je z okolia Bratislavy. Písal 11-ročnej slečne, že sa s ňou chce milovať, že pôjdu do auta, kde sa budú bozkávať, či to už skúšala,“ prezradila nám malú časť z nechutných konverzácií, ktoré si prečítala.

Tento muž na stretnutí čakal na 11 ročnú Miu. Namiesto nej sa však objavila Kristína. Zdroj: TV MARKÍZA

Takéto správy možno dostáva aj vaše dieťa. Zdroj: TV MARKÍZA

„Títo ľudia sú neuveriteľne vynaliezaví, majú aj tri profily,“ povedala nám s tým, že deti často dokonca vydierajú a vyhrážajú sa im. Ak vás zaujíma, s koľkými mužmi sa stretla, ako reagovali, keď namiesto malého dievčatka prišla na stretnutie Kristína, aké majú praktiky či množstvo ďalších šokujúcich informácií, pozrite si náš videorozhovor vyššie.