Ďalšia SVADBA v našom šoubiznise: Zo známej Slovenky je vydatá pani... Aha, aká krásna nevesta!

Svadba sa konala dnes o 14-tej hodine popoludní kúsok od Nitry v obci Veľký Lapaš a informoval o nej ako prvý samotný ženích. Len pár minút pred obradom totiž na sociálnej sieti Instagram zverejnil vyznanie svojej budúcej manželke.

„Tu to všetko začalo a dnes si ťa beriem za ženu, máme úžasného psíka, na ceste máme bábätko a ja môžem povedať, že by som na tom všetko nezmenil absolútne nič, “ týmito slovami začal svoje romantické slová Štepánovej partner. „Si tá najúžasnejšia žena, akú som si len mohol vysnívať a už sa teším, keď ťa o druhej prvýkrát uvidím pred oltárom vo svadobných šatách. Si moje všetko a milujem ťa najviac na svete,“ napísal k spoločnej fotke Šimiak.

Martin Šimiak chvíľu pred obradom zverejnil vyznanie svojej budúcej manželke. Zdroj: Instagram

Prvú fotku už manželov však napokon zverejnila ich spoločná kamarátka, ktoráich v roku 2016 zoznámila, modelka Silvia Križanová, ktorá, samozrejme, na obrade nemohla chýbať.

„Písal sa rok 2016... Pár dní pred Vianocami...Vypekali sme vianočné dobroty, na pomoc sa zastavila Ľubica Štepánová. Bol by to ideálny dámsky, ale priplietol sa tam Martin, ktorému som za odmenu urobila kvalitnú reklamu pred babami. Smiechom som sa váľala po zemi a ani by mi vtedy nenapadlo, že dnes 15. 9. 2018 im budem(e) sedieť na svadobnej hostine. Deti moje ľúbte sa,“ napísala k fotke mladomanželov modelka Silvia Križanová, ktorá dvojicu zoznámila. Mladomanželom gratulujeme!