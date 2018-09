Divoké zábery zo svadby krásnej Slovenky: Roztrhaná košeľa a... Veľká ZMENA!

Uplynulý víkend bol najšťastnejším pre slovenskú krásku, ktorá sa hrdí titulom Miss, a jej partnera, teraz už manžela Martina Šimiaka. Ten sa v sobotu prvý pochválil tým, že ide do chomúta, a to veľmi romantickým spôsobom. „Tu to všetko začalo a dnes si ťa beriem za ženu, máme úžasného psíka, na ceste máme bábätko a ja môžem povedať, že by som na tom všetko nezmenil absolútne nič,“ napísal k spoločnej fotke.

Krásne vyznanie a zároveň prvú zmienku počas svadobného dňa pridal ženích. Zdroj: Instagram ​

Nevesta bola nádherná ako princezná a svoj svadobný deň si užila so všetkým, čo k tomu patrí. Došlo aj na prekvapenie, ktoré zrejme nikto nečakal. Keď už bola zábava v plnom prúde, ženích plný energie zvolil netradičný spôsob tanca a na obraz mača a lámača sŕdc si pred všetkými roztrhal košeľu. Tento moment sa určite zapíše do pamäti všetkých hostí.

Po svadbe čakala blondínku ešte jedna zásadná a krásna zmena. Je bežné, že ženy si po svadbe vezmú manželovo priezvisko. O niečo menej bežné je to však vo vodách známych ľudí, kedy nežnejšie pohlavie zvyčajne vystupuje pred verejnosťou stále pod svojím priezviskom, hoci v občianskom majú zapísané to manželovo. Štepánová však urobila krásne gesto a muža si brala so všetkým, čo k tomu patrí, a teda aj s novým menom. Po novom je z nej pani Ľubica Šimiaková. Túto zmenu avizovala aj tým, že si zmenila názov svojho profilu na sociálnej sieti Instagram.

Manželia Šimiakovci - Ľubica prijala mužove priezvisko aj pred verejnosťou. Zdroj: Instagram L.S.