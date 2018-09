VIDEO Chlapec (12) to rozbalil v Talente: Všetci v slzách, rozplakal sa aj Prachař... Priamy postup do finále!

Christiyanova rodina to nemala v živote ľahké. Napriek tomu, že mu v žilách koluje horúca bulharská krv, od svojich štyroch rokov žije aj s rodičmi v Čechách. Rodák z mesta Ruse, ktoré sa nachádza na hranici s Rumunskom a sú v ňom skutočne ťažké podmienky na život, prekvapil svojím vystúpením všetkých prítomných.

VIDEO: Pozrite si vystúpenie 12-ročného Christiyana Mitkova, ktoré si vyslúžilo zlatý bzučiak

Porote oznámil, že bude spievať pieseň I have nothing od Whitney Houston, čo je samo o sebe náročná voľba. A to nielen pre ženy a dievčatá, ale najmä pre mužskú populáciu. Keď však mladý Bulhar otvoril ústa, celej sále bolo jasné, že má skutočný talent. Len málokto dokáže interpretovať speváčku známu z filmu Osobný strážca tak dokonale, ako usmiaty chlapčisko. Jeho vystúpenie postavilo na nohy celú Kolibu aj s porotou.

Christiyan dojal celé Československo svojím spevom. Zdroj: TV JOJ ​

Na Marte Jandovej bolo vidieť, aká je dojatá a slzy držala na krajíčku. "To bolo niečo tak čisté, pateticky by som povedala, že až anjelské, že takto malý chlapec má v sebe také srdce a dokáže tie emócie takto narvať do pár vysokých tónov. Absolútne krásne, trošku som sa do teba zamilovala," vyjadrila sa rockerka na margo vystúpenia.

Od Diany, Jara aj Marty dostal Christiyan obrovské áno, no to najväčšie prišlo až od Jakuba Prachařa, ktorý mu so slovami "Pan Mitkov, no... Budete sa ešte musieť zastaviť," daroval priamy postup do finále šou. To, že postúpil do najväčšieho rozhodovacieho kola, mu musela pretlmočiť Diana Mórová, pretože Prachař nebol schopný slova. "Ja som mu ani nebol schopný povedať, že ide do finále," vyjadril sa porotca. "Ale to máme my, cynici. To je len obrana, lebo si precitlivený, tak máš také kecy a potom sa takto sám dojmeš," dodal.