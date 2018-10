Takáto nechutnosť sa na obrazovkách ešte nestala: Začal prdieť rovno pred kamerou!

Toto že má byť talent? Keď sa na pódiu objavil postarší muž v kostýme superhrdinu, dalo sa očakávať naozaj všeličo. „Je možné, že svojím vystúpením dnes uchváti nejakú Češku alebo Slovenku,“ zamýšľal sa moderátor David Gránský a ani netušil, ako je ďaleko od pravdy.

Mr. Methan predviedol naozaj nevídaný talent. A poriadne nechutný. Zdroj: foto: tv joj

Muž v kostýme superhrdinu sa postupne prestal pozdávať aj moderátorom. Zdroj: foto: tv joj

Pán s prezývkou Mr. Methan, od ktorej sa v podstate dali odvodiť indície, v čom jeho „talent“ asi spočíva, síce rozhodne zaujal, no po nechutnosti, akú predviedol, by sa za ním jednoznačne žiadna žena neotočila. Práve naopak. Keď si muž ľahol na stôl a zdvihol hore nohy, Lujza Garajová-Schrameková začal tušiť, že na pódiu sa nejde odohrávať nič príjemné.

Angličan si ľahol na stôl, mikrofón priložil k svojmu zadku a začal prdieť do hudby. Zdroj: foto: tv joj

„Neviem, či chcem toto vidieť,“ povedala s obavami. A veru, jej predtucha bola správna. Keď sa spustila hudba, Mr. Methan priložil mikrofón k svojmu zadku a začal prdieť do rytmu hudby. Výrazy šokovanej a znechutenej poroty hovorili síce za všetko, no to, ako to nakoniec dopadlo, sa diváci dozvedia až večer na obrazovkách. Zostáva len dúfať, že mikrofón po jeho plynovej šou pred výstupom ďalšieho súťažiaceho vymenili...