Drsné zranenie len pár hodín pred finále Talentu: Jasní favoriti nevystúpili... Šokujúci zvrat!

Katya a Nikita patrili k jasným favoritom sobotného finále šou Česko Slovensko má talent. Detská dvojica predvádza riskantné akrobatické kúsky vo vzduchu. Hoci ich mnohí už vopred predpovedali na víťaza, osud to napokon zariadil inak. Mladí Ukrajinci počas galavečera vôbec nevystúpili.

Dôvodom bolo hrozivé zranenie len deň pred finále. Počas piatkovej skúšky totiž dievčatko nešťastne spadlo. „Katya spadla a nestihol som ju chytiť za ruku. Hneď mi napadlo, či je v poriadku a či nemá niečo zlomené. Neviem, čo teraz bude s naším vystúpením. Na vystúpenie sme sa dlho pripravovali, boli sme veľmi opatrní, tešili sme sa, že sme dostali zlatý buzzer, ale dopadlo to takto,“ povedal Nikita pred finále.

Moderátori potom počas priameho prenosu už len ohlásili, že dvojica nevystúpi: „Ako ste už pochopili Katya a Nikita dnes nevystúpia.“ Dievčatko je, našťastie, v poriadku, no lekári malej pacientke neodporúčili vystupovať.

Moderátori počas priameho prenosu oznámili, že Katya a Nikita nevystúpia. Zdroj: Jan Zemiar

„Počas skúšky detských akrobatov Katyi a Nikitu došlo k pádu dievčatka. Napriek tomu, že išlo o pád, na aké sú artisti pri tréningoch zvyknutí, televízia ihneď zavolala záchranku a dievčatko zobrala na potrebné vyšetrenia. Tie dopadli dobre, no lekár odporučil Katyi kľudový režim. Televízia plne rešpektuje stanovisko lekára, a tak sa spolu s trénerom a matkou súťažiacich dohodla, že vo finále nebudú deti vystupovať,“ povedala pre Topky.sk PR manažérka Jojky Katarína Gajdošíková.

No hoci v sobotu dvojica predviesť svoje umenie nemohla, šokujúco tak môžu urobiť o rok. Ak sa totiž akrobati prihlásia aj do budúcej série, postúpia rovno do finále. „Tvorcovia šou rozhodli, že Katya a Nikita dostanú šancu zabojovať o výhru rovno vo finále následujúcej série Česko Slovensko má talent, ktorú Tv Joj pripraví na budúci rok,“ dodala Gajdošíková.

Katya počas skúšky nešťastne spadla a lekári jej neodporúčili na finále vystúpiť. Zdroj: TV JOJ

Zdroj: Instagram/Tv Joj