Odhalenie o mladej speváčke z Talentu: Spájajú ju s kolegom, ale ona... Je lesbička

PRAHA - V šou Česko Slovensko má talent nie je núdza o spevácke vystúpenia. Jedno prišla predviesť aj Brazílčanka Heloisa, žijúca v Prahe. Spevácke duo tvorí s Čechom Dannym, o ktorom si porota hneď myslela, že je jej partner. No pravda je úplne iná...

Heloisa je lektorka na jazykovej škole, kde stretla aj Čecha Daniela. Vytvorili spolu duo Hello Danny a svoj talent prišli predviesť aj do jojkárskej šou. Tam sa však zvyčajne nerieši len vystúpenie.

V momente, ako sa dvojica postavila na pódium, porotu zaujímalo aj jej súkromie. „Takže vy spolu nielen spievate, vy ste aj pár?” zisťovala Marta Jandová. A Heloisa, ktorá dovtedy hovorila česky, povedala len jedno slovo: „Nerozumiem.”

Keď sme zisťovali, ako to medzi nimi naozaj je, vyšlo najavo, že pravda je úplne iná. Heloisa totiž patrí k ženám, ktorých muži ako životní partneri nezaujímajú. Na svojom Facebooku vyznáva lásku istej Arielle, s ktorou si v júni 2016 pripomenuli, že ich vzťah trvá už tri a pol roka. „Navždy s ňou,” napísala zas začiatkom marca 2017 k spoločnej fotografii. Arielle medzitým zmenila farbu vlasov, no ich láska bola evidentne stále rovnako veľká. Ak sú dievčatá ešte spolu, tak im želáme, nech im to klape aj naďalej.