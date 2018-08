Rytmusovu lásku nemôžu ľudia ani cítiť: Jasmina nechápe a... Reagujú aj celebrity!

BRATISLAVA - Čo proti nej stále majú? Každý, kto mal niekedy možnosť prísť do osobného kontaktu s Jasminou Alagič (29) a sleduje jej príspevky na sociálnych sieťach, vie že moderátorka má pozitívnej energie doslova na rozdávanie a len máločo ju dokáže rozhodiť. Zdá sa však, že pohár jej trpezlivosti najnovšie pretiekol. Po tom, čo sa do nej pustili markizácki diváci, sa kráska rozhodla reagovať a na rovinu povedať, čo si o tom všetkom myslí.

Plavovláska sa už onedlho objaví v šou Tvoja tvár znie povedome. Keď televízia na sociálnu sieť zavesila jej promo fotografiu, strhla sa doslova lavína komentárov mierených na jej osobu. A hoci sa našli aj pozitívne, veľa z nich príjemných nebolo. Jasmina sa preto rozhodla zareagovať a na svojom Instagrame zverejnila pomerne rozsiahlu reakciu.

„Viete, nikdy som to tu s Vami neriešila, ale teraz, keď už to v sebe mám upratané a urážky ma nebolia tak, ako kedysi, sa naozaj úprimne chcem spýtať, prečo je toľko zla na sociálnych sieťach? Ja som obrovský ľudomil a v živote mám naozaj na ľudí šťastie, kade chodím, tam narážam na usmiatych, láskavých ľudí, ale tu, tu je to úplne inak,“ napísala svojim sledovateľom.

Jasmina Alagič sa vyjadrila ku kritike mierenej na jej osobu. Zdroj: Instagram

Moderátorku podporilo aj niekoľko známych osobností. Zdroj: Instagram

Ako hovorí, takéto správanie jej príde naozaj zvláštne a hoci sa snaží, nedokáže ho pochopiť. „Neviem si predstaviť v akom stave by sa moje "JA" muselo nachádzať, aby som kritizovala, urážala, hodnotila kohokoľvek iného týmto spôsobom. Čo je dobré, čo je zlé, čo je pekné, čo je škaredé a kto o tom rozhoduje,“ zamyslela sa exotická kráska.

Toto si o celej situácii myslí Matúš Krnčok. Zdroj: Instagram

Tú na Instagrame podporilo aj množstvo známych osobností. Ľudí, ktorí ju poznajú osobne. „Nenávisť iných nie je tvoj problém. Iba ich. Držím ti palce,“ odkázala Jasmine herečka Zuzana Vačková. „Vždy niekto nešťastný bude hejtovať šťastného, aby ho dal dole. Nedovoľ im vziať ti tvoj úsmev a pohodičku ani za nič,“ napísala jej návrhárka Jana Pištejová. Jej kolega Lukáš Kimlička bol o čosi priamejší. „J*b na nich, láska,“ poradil otvorene svojej kamarátke.