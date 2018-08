Posledná rozlúčka s legendárnym Stanom Dančiakom (†75): Prišiel aj Cinkota!

Odišiel geniálny herec so zmyslom pre humor: Stano Dančiak rozdával radosť...

Video: Posledný potlesk pre Stana Dančiaka

Smútočnému zhromaždeniu sa prihovoril dlhoročný herecký kolega Stana Dančiaka Ľubo Roman: „Rád som s tebou skúšal, rád som s tebou hral, lebo v tvojich očiach som vždy videl to, čo mi pripomínalo naše detstvo a našu mladosť. Ten zvláštny jas, ktorý sa stratil kvôli tvojej chorobe. Dovoľ mi, aby som aj v tvojom mene poďakoval tvojej manželke, ktorá pri tebe stála aj v časoch lásky, úspechov, ale aj tvojho utrpenia. Pre mňa bude vždy obrazom manželskej lásky. Stanko, odišiel si a s tebou odišla aj časť môjho detstva, aj časť môjho herectva. Zbohom.“

„Bolo moje šťastie spoznať ťa zblízka cez tvoju ruku,“ zahlásil na javisku herec Ondrej Kovaľ a zaspomínal na niekoľko bonmotov Stana Dančiaka: „A koniec koncov, sto Japoncov. A nakoniec Japonec.“

Smútiacim sa prihovorila herečka Božidara Turzonovová. „Stanko, kamarát náš milý, drahý, skvelý herec a báječný komik. Ako chýbajú salvy burácajúceho smiechu, keď si nám vykladal svoje historky, ktoré mali vždy na konci skvelú pointu. Vnímali sme sa ešte ako deti v detskej rozhlasovej družine, potom sme veľa spolu pohrali... Stanko, bol si vždy kamarát. Na teba sa nedá zabudnúť a nikdy na teba nezabudneme. Zbohom buď, a dívaj sa na nás zhora, lebo ty teraz vidíš viac ako my. Buď zbohom a veľká česť tvojej pamiatke,“ povedala herečka.

„Vraj ti rodičia skrátili meno na Stano, lebo si sa narodil počas vojny a vtedy sa šetrilo,“ zahlásil kolega Dušan Jamrich.



zahlásil kolega Dušan Jamrich. „Staninko môj, rozhodol si sa odísť a ja tvoje rozhodnutie musím rešpektovať. Ako som každé tvoje rozhodnutie rešpektovala. Ďakujem za každú chvíľu, ktorú si strávil so mnou. Bolo to presne 46 rokov. Bol si láskavý otec...“ čítal list od dcéry Zuzky herec Dušan Jamrich. „Raz si mi povedal, že človek musí žiť tak, aby mal na konci života čistú kreditnú kartu. Ja som vložila tvoju kreditnú kartu života do bankomatu a bola prázdna. Veľmi ťa ľúbim. Pozdrav tam hore všetkých, veseľ sa a hlavne fabuluj. Tvoja dcéra Zuzka.“

„Nuž tak, Stano, veľa svetla si rozdal, až tak veľa, že tebe z neho už nezvýšilo. Divák bol tvoje náboženstvo. Spi sladko,“ povedal herec Martin Huba.

Video: Dnes predpoludním sa v novej budove SND konala posledná rozlúčka s hercom Stanom Dančiakom.

Video: Herec Juraj Kukura si zaspomínal na kolegu Stana Dančiaka

Stano Dančiak sa narodil 26. októbra 1942 v Bratislave v rodine kriminalistu. Záujem o dramatické umenie prejavil už na základnej škole, ako chlapec účinkoval v Detskej dramatickej rozhlasovej skupine. Okrem toho aktívne pestoval niekoľko športov, venoval sa futbalu, hokeju aj behu. Zmaturoval na Strednej zdravotníckej škole v odbore zubný laborant. Herectvo vyštudoval na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave.

Po absolutóriu účinkoval jednu sezónu v bratislavskom Slovenskom národnom divadle (SND). Počas dvojročnej základnej vojenskej služby pôsobil vo Vojenskom umeleckom súbore. Následne sa vrátil do SND, kde dal aj s priateľmi výpoveď a spolu založili populárne Divadlo na Korze. V ňom účinkoval od roku 1969 až do jeho zatvorenia v roku 1971. Potom nastúpil do bratislavského Divadla Nová scéna, kde pôsobil 20 rokov. Od roku 1990 pracoval v Činohre SND.

Obsadzovaný herec si získal priaznivcov nielen na divadelných doskách, ale aj v množstve filmov. Z bohatej filmografie Stana Dančiaka možno spomenúť rozprávku Zločin slečny Bacilpýšky (1970), historickú snímku Skrytý prameň (1973), kultovú komédiu Sebechlebskí hudci (1975), životopisnú drámu Svědek umírajícího času (1990), film Rivers of Babylon (1998) alebo drámu Dážď padá na naše duše (2002).

Na televíznych obrazovkách zaujal napríklad v tituloch Jožko Púčik a jeho kariéra (1983), Veľká rošáda (1988), Rozmar starej dámy (1990), Pod vládou ženy aj na svitaní (1993) alebo Kráľovská hra (1999). S Mariánom Zednikovičom vytvoril nezabudnuteľnú dvojicu v minigroteskách Lord Norton a sluha James (2002). Zahral si napríklad aj v známych seriáloch Lekár umierajúceho času (1983) a Alžbetin dvor (1986).

Predstaviteľ desiatok divadelných a filmových postáv sa zapísal do pamäte divákov aj ako výrazný dabingový herec. Svoj charakteristický hlas prepožičal inšpektorovi Derrickovi z rovnomenného nemeckého seriálu (1974), chlpáčovi Alfovi z planéty Melmak v populárnom americkom televíznom seriáli Alf (1986) a nahovoril aj animovaný televízny seriál Zbojník Jurošík (1991).

Stano Dančiak získal cenu Zväzu slovenských spisovateľov a dramatických umelcov. Z rúk prezidenta Slovenskej republiky si v roku 2003 prevzal štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy. V roku 2011 bol uvedený do Siene slávy počas galavečera televíznej diváckej ankety Osobnosť televíznej obrazovky (OTO).