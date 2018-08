Odišiel geniálny herec so zmyslom pre humor: Stano Dančiak rozdával radosť...

Pavol Topoľský

Odišiel veľký herec. Keď som nastúpil po škole na Novú scénu, bol jeden z tých, ktorí sa ma ujali a správali sa ľudsky a kamarátsky napriek tomu, že už vtedy boli veľké hviezdy. Vždy vedel úprimne poradiť. Bol výnimočný aj svojím obrovským zmyslom pre humor. Stano je jeden z tých, na ktorých nikdy nezabudnem a vždy si na neho spomeniem. Rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť a prajem veľa síl.

Diana Mórová

Zdroj: foto: tv joj

Úprimnú sústrasť vyjadrujem celej rodine. Stanko Dančiak bol fantastický človek, geniálny herec, milujúci otec s veľkým srdcom. Nikdy na neho nezabudnem. Česť jeho pamiatke.

Peter Marcin

Stanko Dančiak bol môj úplne prvý hosť v mojej prvej talkshow Spolužiaci v rádiu Twist. Bol to nezabudnuteľný zážitok pre mňa ako v podstate začínajúceho a on ako legenda slovenského herectva a hlavne humoru. Mal som tú česť s ním potom ešte spolupracovať a bolo to vždy skvelé. Úžasný herec, komik, rozprávač a fabulátor. Na jeho historkách cez pauzy medzi natáčaním či v dabingu sme sa všetci zúčastnení ohromne zabávali. Rozdával radosť a ja mu posielam pozdrav do neba. Úprimnú sústrasť rodine.

Vladimír Kobielsky

Zdroj: Jan Zemiar

Stanko Dančiak bol jeden z najveselších kolegov, vždy mal v zálohe niekoľko vtipných anekdot. Diváci ho milovali a on nás vždy dokázal všetkých rozosmiať. Verím, že sa teraz s Mariánom Labudom doberajú láskavým humorom, ako to vždy robievali v divadelnej šatni. Úprimnú sústrasť celej rodine.

Filip Tůma

Zdroj: TV MARKÍZA

Je mi to veľmi ľúto. Odišiel ďalší velikán, ktorého som obdivoval ešte ako študent. Úprimnú sústrasť celej rodine.

Ján Koleník

Zdroj: TV JOJ

Je mi to veľmi ľúto. S odchodom našich starších kolegov mi vždy príde na um, že je veľká zodpovednosť byť ich pokračovateľmi. Snáď sa nám to podarí...

Broňa Kováčiková

Zdroj: Vlado Anjel

Raz som sa s ním stretla pri nahrávaní rozhlasovej hry, ale videla som veľa záznamov z inscenácií, kde často hrával komické postavy. Veľmi som ho obdivovala a ako dieťa som milovala kultový seriál Alf. A samozrejme sa o ňom učíme na VŠMU ako o jednom zo zakladateľov Divadla na Korze. Na to, čím všetkým si prešiel, bol veľmi zdvorilý a slušný.