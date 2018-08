Markizácka farmárka šokuje: Preboha, ona točila porno?!

PRAHA - Fúha, trochu silná káva! Na poslednej markizáckej Farme sa predviedla aj Češka Petra Palusková (26). Už vtedy sa vedelo, že pózovala pre pánsky magazín. No to, čo ukázala fanúšikom pred pár dňami, vyzeralo skôr na porno...

Petra Palusková sa predviedla už vo viacerých českých šou, na Slovensku sme mali možnosť vidieť ju v Nákupných maniačkach a naposledy na Farme 9. Keď statok opustila, odletela za svojím zámožným milencom do Austrálie a rýchlo sa za neho aj vydala.

Zdroj: Instagram P.P.

Ktovie, či sú ešte spolu... Pretože to, čo si v týchto dňoch všimol web markiza.sk na instagrame tejto sexice, sa veru k vydatej pani akosi nehodí. Hlavne, keď sa vydala za pracháča a mala by si užívať nakupovanie a podobné radosti.

Namiesto toho Petra v takzvanom príbehu ukázala záber, ako pózuje naozaj sporo odetá v spoločnosti ďalšej ženy. A naozaj je otázne, či sexi dievčatá mali na sebe nohavičky...

No plavovláska zašla dokonca ešte tak ďaleko, že fanúšikom naservírovala pohľad na svoju odhalenú bradavku - a naozaj zblízka. Nuž, ktovie, čo to Palusková fotila či točila, ale naozaj by jej manžel takéto dovolil? Veď to vyzerá ako snímky z filmu pre dospelých.

