Nenásytná a vypočítavá? Vondráčková chce Plekanca ošklbať o poriadny balík!

Milá tvárička a pod jej povrchom obyčajná vypočítavá povaha? Aj tak sa teraz môže javiť česká speváčka, ktorej rozvod s hokejistom je na spadnutie. Hráč Montrealu svojej ešte stále manželke vraj ponúkol približne tridsať miliónov českých korún pred zahájením rozvodového konania, ktoré malo prebehnúť v Čechách. Plavovláske sa zrejme máli, pretože ponuku odmietla a žiadosť o rozvod podala údajne v Kanade.

Pre český portál blesk.cz sa vyjadril zdroj z okolia páru: „Riešili to pár dní predtým, než Plekanec na Facebooku zverejnil ich rozchod. On jej ponúkol, že jej nechá byt na Kvačích horách s veľkou záhradou za dvadsaťpäť miliónov korún, ktorý kúpil dva roky po svadbe, a vyplatí ďalších päť miliónov korún v hotovosti. Ďalej, že jej bude platiť alimenty vo výške niekoľko desiatok tisíc korún mesačne a že na jeho účet pôjdu všetky poplatky na deti ako škôlka, krúžky, výdavky na dovolenku...“

Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec sa nachádzajú uprostred rozvodového konania. Zdroj: profimedia.sk

Vondráčková vraj najprv návrh prijala a pristúpila aj na rozvod v Česku. Napriek tomu niekoľko hodín potom odletela do Kanady, kde požiadala o rozvod. Podľa slov človeka z jej okolia mala Lucii rozvod v zámorí poradiť jej právnička. „Väčšinu posledných rokov prežila Lucka v Kanade a jej právnička ju presvedčila, aby sa rozviedla v Montreale. Od tej doby je to celé v jej réžii. Vycítila príležitosť, že by mohla Plekanca poriadne podojiť. A čím viac peňazí z rozvodu pre Luciu vytlčie, tým viac samozrejme zarobí ona sama,“ povedal pre blesk.cz.

Celá situácia je skutočne zaujímavá a len ťažko povedať, kde je pravda. Nezávislý právnik Ján Černý v tom však má jasno: „Celkom určite vidím úmysel získať čo najviac peňazí na alimentoch. A je jasné, že v Kanade dokáže matka vypočítať potreby detí do niekoľkonásobne vyššej čiastky než v Česku.“