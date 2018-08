Ťažké chvíle tehotnej Štěpánovej: Finančne náročná operácia v zahraničí!

Bývalá Miss Universe Ľubica Štepánová má obrovský strach o svojho miláčika. Chlpáč rasy Shiba-Inu, ktorého si spolu s priateľom pred rokom adoptovala z útulku, má totiž vážne zdravotné problémy. Plavovláska o tom informovala na sociálnej sieti Instagram.

„Náš Shibi mal tracheálny kolaps, dali sme mu ho operovať na veterinárnej klinike v BA, bohužiaľ, lekári mu ho zle umiestnili a tým mu spôsobili ďalšie problémy ako kašľanie, dusenie, hlieny v pľúcach, zväčšovanie srdiečka a mnoho iných,“ napísala v instastories Štepánová, ktorá touto cestou poprosila svojich fanúšikov, či by vedeli jej psíkovi finančne pomôcť.

Ľubica Štepánová svojho psíka, ktorého si pred rokom adoptovala z útulku, zbožňuje. Zdroj: Instagram

„Môj Maťko mu zriadil účet, kde mu môžte pomôcť. Keďže sme sa konečne dopátrali k tomu, že sa mu ešte pravdepodobne dá pomôcť na klinike v Brne, čo bude drahá záležitosť,“ napísala bývalá miss. Našlo sa obrovské množstvo dobrých ľudí, ktorí sa psíkovi rozhodli pomôcť, ale aj mnoho tých, ktorí dvojicu za tento krok odsúdili.

Viacerí si totiž predstavujú, že keď má blondínka na sebe kvalitnejšie oblečenie alebo zverejňuje zábery z reštaurácií, automaticky sa musí topiť v peniazoch. Pravdou však je, že väčšinu z toho má modelka za reklamu - ide teda o bartrovú spoluprácu. Ako sme sa dozvedeli, keď sme dvojicu oslovili, zbierku sa rozhodli zorganizovať práve preto, že momentálne nemajú také finančné prostriedky.

To je v konečnom dôsledku pochopiteľné, nakoľko sa dvojica chystá na príchod ich spoločného potomka a na jeseň plánujú svadbu. A každý, kto si týmto prešiel, vie, že to nestojí malé peniaze. Svojmu domácemu miláčikovi, ktorý môže zomrieť, by však budúci manželia dali prvé aj posledné... Práve preto boli nedávno aj na dovolenke pri mori - veterinár im totiž odporučil, že by Shibimu mohla pomôcť zmena prostredia. Nitra, kde žijú, je totiž najsuchším miestom na Slovensku.

Peniaze potrebné na finančne náročnú operáciu a vyšetrenia sa dvojici už podarilo vyzbierať. Všetky zvyšné prostriedky venujú útulkom. „Nakoľko je Shibi z útulku, vieme, že to tam nemajú ľahké, nedostatok jedla, pelechov na zimu a pod. Preto sme sa rozhodli, že všetky zvyšné peniaze budú investované do jedla a potrebného vybavenia pre útulok Levice (pôvodný Shibiho) a Šaľa, ktoré osobne pôjdeme nakúpiť a odovzdať,“ dodali majitelia psíka.

Dvojica zobrala svojho psíka aj na dovolenku do Chorvátska. Veterinár im totiž odporučil morský vzduch, ktorý by chorému chlpáčovi mohol pomôcť. Zdroj: Instagram