Nový celebritný pár? Sexi jojkárka trávi dovolenku so známym športovcom!

TALIANSKO - Len nedávno sa na verejnosť dostala informácia, že víťazka jojkárskej reality šou Hotel Paradise Nela Slováková (27) už vraj netvorí pár so slovenským podnikateľom Martinom. A teraz sa nám do redakcie dostala správa o jej novom objekte. Plavovláska vraj randí s hokejistom Lukášom Kozákom (26). Dokonca sú aktuálne spolu na dovolenke... Aha, toto ich prezradilo!

Nie je to tak dávno, čo sa na verejnosť dostala informácia, že Nela Slováková je single - so svojím priateľom, slovenským podnikateľom Martinom, sa mala rozísť. A hoci to spočiatku blondínka popierala, postupne sa zábery s partnerom z jej Instagramu vytrácali a nahradili ich snímky zo spoločných chvíľ s kamarátkami.

V utorok nám do redakcie prišiel tip, že plavovlasá kráska sa stretáva s bývalým frajerom jojkárky Alexandry Orviskej, s hokejistom Lukášom Kozákom. „Hokejista Lukáš Kozák randí s Nelou Slovákovou, prezradili ich spoločné instastories z Talianska,“ dozvedeli sme sa od zdroja. A naozaj. Dvojica sa nachádza na úplne rovnakých miestach a dokonca si spolu vychutnala aj romantickú večeru.

Zábery z ich sociálnych sietí hovoria za všetko. Oslovili sme v tejto súvislosti aj samotnú Nelu, no tá nechce nič predbiehať. „Áno, išli sme spolu na výlet. Nenazývala by som to dovolenkou. Sme v Taliansku, v malom mestečku 1000 km od ČR. Pár netvoríme. To je trošku rýchle...“ vyjadrila sa pre Topky.sk Slováková.

Vysvetlila nám tiež, ako to bolo s jej bývalým priateľom. „S Martinom nám to dlhší čas neklapalo. Aj keď ma to veľmi mrzí, je to veľmi dobrý chalan a jeho budúca slečna bude šťastná žena a ja mu prajem, aby bol šťastný,“ povedala nám na rovinu Nela, ktorá je vraj so svojím ex naďalej v kontakte.

„Komunikujeme spolu, pomáham mu s propagáciou jeho firmy a meniť to nechcem. Neurobili sme si nič závažné, aby sme spolu nemohli ako dvaja dospelí ľudia vychádzať. Len láska vyprchala,“ dodala úprimne známa Češka. Prajeme jej teda, nech čoskoro nájde toho pravého!

Lukáš Kozák si na instastory zverejnil zábery z rovnakého miesta, ako Nela Slováková. Zdroj: Instagram N.S./L.K.

Lukáš Kozák a Nela Slováková spolu evidentne išli aj na romantickú večeru. Zdroj: Instagram N.S./L.K.