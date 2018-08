To je ale TRÚBA: Slovákovej prekvapenie pre milenca skončilo totálnym TRAPASOM!

Nie vždy sa podarí všetko tak, ako máme naplánované. Svoje o tom vie aj krásna blondínka, ktorá pripravila prekvapenie pre svojho priateľa. Objednala hotel, letenky a všetko potrebné a mohli letieť. Alebo aj nemohli. Na letisku totiž Nela zistila, že lietadlo na Sicíliu im letelo deň predtým.

Nela zistila, že lietadlo im letelo deň dozadu. Zdroj: Instagram N.S.

Kráska o tom informovala na sociálnej sieti Instagram. Ako sa jej podarilo pomýliť sa o celý jeden deň, je záhadou, stať sa to však môže každému. Na zaľúbený párik sa ale usmialo šťastie a predsa len na lietadlo nasadli.

Cesta, ktorá im mala trvať dve hodiny sa pretiahla na sedem a vysolila za ňu ďalšie nemalé peniaze. Sympaťáčka si však z toho ťažkú hlavu nerobí, svojím trapasom sa „pochválila“ na Instastories a vidno, že to celé berie s rezervou.

Ťažkú hlavu si zo svojho kiksu vôbec nerobí. Zdroj: Instagram N.S. ​

No tým jej smola neskončila! Napriek tomu, že sa obaja konečne dostali do cieľovej destinácie a všetko už mohlo byť tip-top, čakalo ich na mieste dovolenky nemilé prekvapenie. Ich kufre totiž skončili o tisíc kilometrov ďalej. „Snáď ste si nemysleli, že to bude tak jednoduché?! Mohli nám nedoletieť kufre?!“ napísala Nela na webe.

„Ja v príručnej batožine kabelky a topánky, (tie som odmietla dať do kufra), na sebe jedny nohavičky, tepláky, cigarety v taške, proteinovú čokoládu. Lukáš ovocný likér, tričko, tenisky a ponožky. Sorry, kufre máte v Ríme, vole,“ zverila sa fanúšikom Slováková. Tá sa s Lukášom bude musieť na nejaký čas uspokojiť len s tým, čo si zbalili do príručnej batožiny. V prípade Nely sú to teda kabelky a topánky.