Patrasová vytiahla intímne tajomstvo zo spálne: Felixa sex s milenkou nebaví... Chce TO odo mňa!

Ak by sa zostavoval rebríček najbizarnejších vzťahov českého a slovenského šoubiznisu, manželstvo Dády Patrasovej a Felixa Slováčka by sa bez pochýb umiestnilo na jeho najvyšších priečkach. Nevera a následné doťahovačky urazených partnerov sa na verejnosti riešia už celé tri roky. A najnovšie herečka vyšla von s poriadne intímnou perličkou z ich života.

Pre český portál extra.cz opísala, ako aktuálne vyzerá jej vzťah s Felixom. „Felix je hysterka, je zvedavý a pýta sa ma, kedy pôjdem do Talianska. A chce odo mňa stále sex, pretože ho to s Gelemovou nebaví,“ povedala na plné ústa Patrasová. To, či k fyzickému styku medzi ňou a jej neverným manželom aj reálne dochádza, si nechala už pre seba.

V minulosti sa pritom k sexuálnym pikoškám z ich života vyjadroval skôr Slováček. Vraj ich v TOM v minulosti nezastavila ani veľká spoločnosť v dome. „Keď nemáme pokoj, zájdeme prinajhoršom do auta v garáži. Tam je všetko možné. Zbližovať sa človek môže naozaj všade,“ opisoval Felix v minulosti pre Tv Barrandov miesta, na ktorých sa s Dádou rád oddával láske.