Nový párik v slovenskom šoubiznise: Tento známy Slovák zbalil poriadnu šupu!

Spevák Robo Papp sa koncom roka 2015 rozišiel s manželkou Evou Lučeničovou, s ktorou má dcérku Isabellu (8). Hoci sa oficiálne ešte nerozviedli, každý si žije svoj život. Pol roka po priznaní rozchodu s manželkou sa v jeho živote objavila nová žena Nicol, s ktorou radil zhruba rok, no ani s ňou mu to nevyšlo. Odvtedy bol sám.

No ako sme sa najnovšie dozvedeli, v jeho živote je už nová žena. V polovici júna nám priznal, že má síce niekoho vo výhľade, no nechcel prezradiť, o koho ide. Dnes je však všetko inak a so svojou novou priateľkou sa už s radosťou chváli aj na sociálnych sieťach. Ich spoločné fotografie a zamilované odkazy vo forme takzvaných heštegov si všimne snáď každý: „She is my baby“, „love.“, napísal napríklad pod ich spoločnú fotku.

Príspevok, ktorý zdieľa Robo Papp Official (@robopapp_official), 12 Júl 2018 o 9:52 PDT

Preto sme zisťovali viac. Ide o krásnu plavovlásku Veroniku R., ktorú Papp spoznal iba nedávno. „Zoznámil nás môj najlepší kamarát na svojej lodi na Dunaji, na ktorej trávim celé leto. Sme spolu len pár týždňov, je to veľmi čerstvé,“ priznal bez okolkov topkám spevák, ktorý si našiel naozaj fešandu. Je to sexi blondínka s dokonalou postavou a krásnou tváričkou. Veď pozrite sami. Fotografie nájdete v našej GALÉRII»