Vystrašený Robo Papp v Chorvátsku: Je to masaker! Pohľad na jeho zranenú dcérku zabolí

Toto by nechcel zažiť nikto! Spevák Robo Papp sa minulý piatok spolu s dcérkou Isabellou a kamarátom, spevákom Jurajom a jeho dcérkou vybrali autom na dovolenku do Chorvátska. „Dvaja speváci a dve paleontologičky idú k moru!“ napísal pred pár dňami Papp na Facebooku a pridal video z cesty autom. Pobyt pri mori si všetci skvelo užívali až do momentu, ktorý vystrašil celú posádku. Pri šantení v mori totiž jeho 8-ročná dcérka Isabella zažila nepríjemný šok a minúty strachu. Popŕhlila ju medúza. Svojim priateľom sa s tým zveril na sociálnej sieti samotný vystrašený spevák.

„Dovolenku v Chorvátsku predčasne ukončila medúza, ale aj tak je to tu pre nás top!“ napísal Robo a pridal aj niekoľko záberov zranenej nohy jeho dcérky. Pohľad na popŕhlené dievčatko mnohých doslova zaskočil a určite aj zabolel. „To je masaker,“ napísal jeden z jeho známych a ďalší sa pridal: „Bože, to musí strašne páliť.“ Mnohým by zrejme stačila nejaký krém od lekára, ale to nebol prípad Isabellky. „Ona je alergik, museli sme ísť do nemocnice,“ napísal spevák na sociálnej sieti.

Zaujímalo nás preto, ako to celé malá princezna zvládla a či je už v poriadku. „Išli sme normálne k lekárovi miestnemu lebo v Novigrade nemocnica nie je, dostala krém, zakázali jej ísť na slnko a tým, že je alergik, tak to mala horšie ako je bežné, čiže sme museli ísť domov, ale nie je to nič vážne," povedal topkám Papp, ktorý je už na Slovensku a zároveň nám priznal, že to vyzeralo príšerne. „Má napuchnuté koleno, nevie chodiť. Museli sme s ňou dýchať, lebo vyzerala, že odpadne každú chvílu," odvetil nám spevák, ktorý sa predviedol ako skvelý tatino.

Ale aj mladá slečna bola hrdinka, na fotkách vidieť, že to zvládala bravúrne. Dokonca sa usmievala, čo si všimli aj mnohí jeho známi a pod fotky mu napísali: „Moja zlatá. Ale zvláda to asi dobre, s úsmevom.“ Fotografie nájdte v našej GALÉRII»