Slovenský šoubiznisový párik sa teší z prírastku: Známa Slovenka rodila po termíne!

BRATISLAVA - Len začiatkom marca sa na verejnosť dostala informácia o tom, že slovenský spevák a herec Martin Madej (30) tvorí pár s redaktorkou spravodajstva televízie Joj Paulínou Ištvancovou (24). Dvojica v tom čase už čakala spoločné dieťatko. To sa pred dvomi dňami vypýtalo na svet... až 10 dní po termíne!

Herec Martin Madej a jojkárska redaktorka Paulína Ištvancová majú obrovský dôvod na radosť. Ako sa nám totiž podarilo zistiť, pred dvomi dňami sa im narodilo prvé spoločné dieťatko. Chlapček, ktorý dostal meno Markus, sa narodil krátko po 17. hodine.

„Áno, volá sa Markus a meria 52 cm a váži 3700 g. Pocity boli úžasné. Bol som pri pôrode a bol som pri zrode zázraku, aj keď to znie ako klišé, ale bolo to tak. Paulínka to zvládla skvele, som na ňu veľmi pyšný,“ priznal čerstvý otecko. Drobčekovi sa však z maminho bruška veľmi nechcelo. „Desať dní prenášala, malému sa nechcelo veľmi na svet, ale nakoniec všetko dobre dopadlo a obaja sú zdraví. Meno sme vyberali spoločne,“ prezradil Madej.

Čerstvým rodičom gratulujeme!