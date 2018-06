Celeste Buckingham otvorene o svojom veľkom boji: Chcem sa zobudiť a skončiť s tým!

BRATISLAVA - Takmer každý z nás sa už v živote stretol s určitým druhom závislosti. Kým jedny z nás holdujú sladkým pochúťkam či dobrému vínu, tisícky ľudí nedokážu premôcť túžbu a dopriať si cigaretu. Inak na tom nie je ani Celeste Buckingham (23), ktorá sa netají tým, že si počas voľnej chvíľky rada "zapáli". Ako nám však prezradila, nie je to vôbec jednoduché a momentálne sa so svojou neresťou snaží bojovať.

Hoci Celeste začala fajčiť až po prekročení prahu dospelosti, svojej závislosti sa len tak zbaviť nedokáže. „Nie je to žiadne tajomstvo, bohužiaľ, momentálne je to boj. Stále rozmýšľam, kedy príde tá chvíľa, že s tým prestanem, ale z druhej strany viem, že to najbližšie nebude,“ povedala nám otvorene, keď sme ju stretli na otváraní obchodu známej značky cigariet so zahrievaným tabakom.

priznala a rovnako úprimná v tom čase bola aj k svojím rodičomskonštatovala speváčka, ktorá zároveň prezradila, že by s fajčením najradšej skoncovala úplne.

Celeste Buckingham si prišla vyskúšať zariadenie na zahrievanie tabaku, ktoré je zdravšou alternatívou klasických cigariet. Zdroj: Jan Zemiar

Otváranie nového obchodu moderoval Bruno Ciberej. Zdroj: Jan Zemiar

Také jednoduché to však nie je. „Rada by som sa jeden deň zobudila a prestala, ale keď som bola jeden deň 24 hodín bez cigariet, bola som veľmi nepríjemná a vo veľkom strese. Je to závislosť, telo si na to zvykne,“ povedala Celeste, ktorá si na margo fajčenia občas vypočuje aj kritické komentáre od fanúšikov.

Naposledy napríklad v momente, kedy na Instagrame zverejnila fotku s cigaretou v ruke. „Snažím sa to nevyvesovať, lebo viem, že ma sledujú aj deti a nechcem ich motivovať k tomu, aby fajčili. Ja by som bola tiež radšej, keby som ani nezačala... Ale začala som,“ uzavrela talentovaná speváčka.