Vyčerpaná Drobná otvorene priznáva: Obrovský strach a tréma! Bolo toho na mňa veľa...

- Tento článok vás pred rokom zaujal najviac - BRATISLAVA - Takmer to nezvládla! Speváčka Emma Drobná (23), ktorá sa zviditeľnila vďaka víťazstvu v šou Superstar, sa pred pár dňami dočkala prírastku do rodiny. Nejde však o žiadne dieťa, ale o jej prvý hudobný album, ktorý pred pár dňami pokrstila. Okrem uvedenia CD do života sa aj niekoľko týždňov zvŕtala v tanečnej šou Let's Dance, a tak pre topky.sk blondínka priznala, že toho bolo na ňu v poslednom mesiaci veľa.

Speváčka s charizmatickým hlasom Emma Drobná, ktorá si pred dvoma rokmi podmanila celé Slovensko i Česko v speváckej šou Superstar, sa konečne dočkala svojho prvého albumu. Ten pokrstila pred pár dňami v Bratislave.

Na blondínke bolo badať, že má nielen nesmiernu radosť, ale aj obrovský stres. „Moje pocity sú zmiešané, už sa začínam ukľudňovať. Som veľmi rada, že prišli ľudia, ktorí prišli. Mala som obrovský stres, obrovskú trému, naozaj, až neprirodzenú, ale prežila som, tak fajn,” povedala topkám Drobná, na ktorú toho bolo v posledných mesiacoch viac ako dosť.

„Bolo toho na mňa veľa za minulý mesiac, ale ja to mám zase rada. Sú to také výzvy pre mňa, keď je to non-stop. Ale už je to lepšie,“ uviedla Emma, ktorá priznala aj to, ako sa cítila ako tanečnica, i to, koľko schudla počas šou. Viac sa dozviete z VIDEA vyššie.

