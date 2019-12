Harabin dostal od firmy 20-tisíc na kampaň: Historicky najvyšší príspevok! Má to však háčik

Štefan Harabin

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

BRATISLAVA - Strana Štefana Harabina dostala od českej firmy finančný dar vo výške 20-tisíc eur. Má to však háčik. Transparency International Slovensko uviedlo, že dary od zahraničných firiem sú nezákonné. Ak by to však povolené bolo, išlo by o doteraz najväčší dar od firmy v kampani.