VOĽBY 2020 Voličom so zdravotným postihnutím môže pri hlasovaní pomôcť iná osoba

Podľa volebného zákona môže takýto volič vziať so sebou do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov inú osobu spôsobilú upraviť hlasovací lístok podľa jeho pokynov a zákona a vložiť ho do obálky. Nesmie to však byť člen okrskovej volebnej komisie.

"Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb," upresňuje zákon. Parlamentné voľby budú na Slovensku 29. februára. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.