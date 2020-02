VOĽBY 2020 Do parlamentu môžu cez krúžky prejsť aj kandidáti na nezvoliteľných miestach

Aby sa vybraní kandidáti preferenčnými hlasmi dostali do parlamentu, musí ich v sobotu (29. 2.) zakrúžkovať dostatočný počet voličov. Na vstup do parlamentu potrebujú podľa zákona aspoň tri percentá prednostných hlasov z celkového počtu platných hlasov odovzdaných pre ich politickú stranu alebo koalíciu.

Mandáty sú strane pridelené v poradí, v akom sú kandidáti uvedení na hlasovacom lístku. Ak je strane alebo koalícii pridelených viac mandátov a viac kandidátov získalo aspoň tri percentá hlasov, "mandáty dostanú kandidáti postupne v poradí podľa najvyššieho počtu získaných prednostných hlasov", píše sa v zákone.

Najviac môže volič krúžkovať štyroch kandidátov. Odovzdať môže aj menej krúžkov, viac však nie. Kým pri menšom počte sa na preferenčné hlasy prihliada, pri vyššom nie. Vtedy hlas dostane strana, ktorá je uvedená na hlasovacom lístku v obálke, nie však vybraní kandidáti, uvádza na svojom webe ministerstvo vnútra.

Rezort upozorňuje na to, že do obálky nesmie volič vložiť viac ako jeden hlasovací lístok, v opačnom prípade je jeho hlas neplatný. Volič hlasuje za plentou, kde vyberie hlasovací lístok, prípadne udelí aj preferenčné krúžky, a vloží lístok do obálky. Tú potom vloží do volebnej schránky.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, lebo nemôže čítať alebo písať, a oznámi to pred hlasovaním okrskovej volebnej komisii, môže so sebou vziať za plentu inú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila ho do obálky. Takouto osobou nemôže byť podľa MV člen komisie. "Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iná osoba, ale nie člen okrskovej volebnej komisie," dodáva rezort vnútra na svojom webe.

Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára. Hlasovať v nich môžu všetci občania SR, ktorí budú mať v deň hlasovania aspoň 18 rokov. Voľby budú stáť viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.