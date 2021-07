Čo majú spoločné hviezdy a víno?

Pýtate sa, ako spolu súvisí víno a hviezdy? V metaforickej rovine úplne – no párovanie vína so znamením horoskopu má tiež niečo do seba. Veď aj ľudia narodení v určitých znameniach majú podobne, ako hrozno rôznych odrôd odtienky chutí a pováh. Jedni sú najlepší zamladi, iní zrejú rokmi. Niektorí potrebujú viac slnka, iným robí dobre, keď majú korene pevne v zemi.

Každá zo štyroch skupín znamení (vodné, vzdušné, ohnivé aj zemné) má však isté charakterové rysy, prejavy temperamentu a črty, ktoré sú spoločné pre všetky znamenia v nej. Preto je logické, že tak, ako sa vo svojom základe nezaprie Lev či Panna, nezaprie sa ani Rizling či Müller. Poďme sa teda pozrieť na to, aké vínko by mohlo zachutiť jednotlivým znameniam. Vybrali sme pre vás tipy z obľúbených slovenských kolekcií Vitis Galéria, prívlastkové vína Vitis Poézia, vína Chateau Pezinok, ale aj z ponuky špeciálnych archívnych vín značky Vitis.

Zdroj: Vitis

Vzdušné znamenia – Vodnár, Váhy, Blíženci

Nie je náhoda, že vzdušné znamenia sú „vzdušné“. Ľudia narodení v jednom z týchto znamení sa vyznačujú tvárnosťou a prispôsobivosťou – ako vzduch okolo nás. Ich schopnosť „zapadnúť“ absolútne šarmantne v každej situácii je až obdivuhodná. Keď ste niekedy „randili“ s Váhami či Vodnárom, určite si spomeniete na ich ľahkosť a „chrumkavosť.“ Podobný profil majú aj vína, ktoré si tieto znamenia vychutnávajú. Siahajú zvyčajne po perlivých vínach – z kolekcie Vitis im sadne perlivá letná novinka Vitis Galéria Frizzante, Rizling rýnsky, bobuľový výber alebo Chateau Pezinok Alibernet, neskorý zber, ktorý poteší najmä Vodnárov – milovníkov prekvapivých chutí.

Zdroj: Vitis

Ohnivé znamenia – Baran, Lev, Strelec

Absolútne nezávislé, samostatné zdroje nekonečnej emocionálnej energie. Táto krkolomná definícia i kadencia, s akou je podaná presne vystihuje ľudí narodených v týchto troch znameniach. Každé z nich má svoje „zbrane“, ktoré neváha v prípade potreby použiť či už na obranu, útok alebo napredovanie. Vášeň, ktorá sa v nich ukrýva môže byť rovnako spaľujúca, ako zničujúca. Vo víne obľubujú korenisté noty a intenzívnejšie kyselinky. Pochutia si najmä na Frankovke Modrej, Veltlínskom zelenom – ktoré môžete na rodinnú oslavu zabezpečiť aj v ekonomickom a ľahko prenosnom Bag In Boxe a pri chvíľach, keď sa ich vášne utíšia radi siahnu po poetickom Dunaji z radu Vitis Poézia.

Zdroj: Vitis

Zemité znamenia – Býk, Panna, Kozorožec

Viac, ako čokoľvek iné vystihuje zemité znamenia ich schopnosť byť nohami neustále na zemi. Kto niekedy mal v pracovnom kolektíve Pannu alebo Býka vie, že títo ľudia sú priam posadnutí kvalitou a veľmi kritickí, keď sa im nedostáva v adekvátnom množstve. Vedia si však aj vychutnávať život po náročnom pracovnom dni a siahajú zvyčajne po vínach, v ktorých je „zem“, z ktorej pochádzajú cítiť. Ulahodíte im najmä Rulandským šedým, Silvánskym zeleným a zaručene nepohrdnú ani takmer dezertným Muškátom Ottonel.

Zdroj: Vitis

Vodné znamenia- Ryby, Škorpión, Rak

Nesmierne intuitívni, príjemní ľudia – to sú osoby, ktorých znamenie zverokruhu je späté s vodou. Podobne, ako voda sú schopné dostať sa vám „pod kožu“ a pôsobiť bez veľkého rozruchu doslova v každej bunke tela. Sú to ľudia, ktorí vám budú po ruke v prípade, že potrebujete objať, pohladiť a vypočuť. A presne také vína milujú. Komplexné, hladké, plné. Vodným znameniam ulahodíte Cabernet Sauvignon z kolekcie Vitis Poézia, archívnym Alibernetom a nepohrdnú ani Dunajom plnom chutí.

Zdroj: Vitis

Nech je však znamenie zverokruhu akékoľvek, jedno je isté. Dobrým vínom v dobrej spoločnosti nemôžete u žiadneho z nich nič pokaziť. Na zdravie – vychutnávajte si život plnými dúškami s lahodnými slovenskými vínami Vitis.

Všetky uvedené vína a mnoho ďalších nájdete na www.vitis.sk a www.najnapoje.sk

- reklamná správa -