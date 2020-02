VOĽBY 2020 Klus a Blaha hovorili o brexite a EÚ: Zaznel aj útok na prezidentku Čaputovú

BRATISLAVA - Poslanci Martin Klus (SaS) a Ľuboš Blaha (Smer-SD) považujú za dôležité, že sa konečne podarilo dohodnúť brexit. To najnáročnejšie však podľa nich Európsku úniu ešte len čaká, uviedli to v diskusnej relácii V politike na TA3. Za negatívne považujú najmä možné ekonomické následky.

„To najťažšie je ešte len pred nami,” vyjadril sa na začiatku relácie Klus. Pripomína, že vyjednanie dohody so Spojeným kráľovstvom bude náročné najmä kvôli tomu, že je na neho obmedzený čas.

Podľa Blahu stratilo Slovensko spojenca. „Británia odmietala slniečkárske nezmysly, že tu máme mať kvóty, európsku federáciu a podobne, v tomto bola našim veľkým spojencom.” Blaha si myslí, že dokončenie brexitu je dobrou správou pre demokraciu a je rád, že sa EÚ a Spojené kráľovstvo rozišli v dobrom.

Klus za negatívum označil aj to, že britským odchodom stráca EÚ finančné prostriedky, čo môže ohroziť európsky rozpočet v niektorých položkách. „Rozhodne to nie je dobrá správa pre Slovensko. Jeden príklad za všetky, v rozpočte bude chýbať 12-15 miliárd eur,” vysvetlil opozičný poslanec.

Blaha za najväčší problém považuje, že sa škrtajú peniaze pre nové členské krajiny, za ktoré považuje aj Slovensko. „V budúcom viacročnom finančnom rámci sa škrtajú financie na kohéziu. Čo je absolútna chyba. Toto musíme zastaviť. Pri škrtaní z kohézie musí Slovensko povedať jasné nie,” zdôraznil.

Budúcnosť EÚ vidia poslanci inak. Podľa Blahu by sa mala zamerať na silný sociálny štát, no nesmie byť samostatným štátom. „Brusel sa musí spamätať, nesmie vnucovať liberálnu ideológiu a slniečkárske nezmysly, práve to ničí Európsku úniu. Európski úradníci sú obklopení mimovládkarmi. Chcú nám nanútiť 50 rôznych záchodov pre 50 rôznych pohlaví, rozhoduje sa o nás bez nás, je to ako počas Mníchovského diktátu,” povedal.

Útočné slová na adresu Čaputovej

Podľa Klusa je smutné, že je Blaha predsedom Európskeho výboru. „My sme Brusel, máme tam našich europoslancov, máme tam nášho eurokomisára, naši ministri tam chodia a môžu ovplyvňovať európsku politiku,” vysvetlil.

Poslanci sa nezhodli ani na Istanbulskom dohovore. Podľa Klusa by sa k nemu Slovensko malo prihlásiť, naopak Blahovi prekážajú dodatky o „gender ideológii” a zaútočil aj na prezidentku, „pani Čaputová nevie čítať, nerozumie základnému legislativnemu procesu? Považujem to za arogantné a takýmto spôsobom budú vládnuť liberáli.”