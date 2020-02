VOĽBY 2020 Klus a Raši diskutovali aj o Kotlebovi: Padali obvinenia aj vzácna zhoda

V otázke, čo stojí za príčinou nárastu preferencií strany Mariana Kotlebu, sa diskutujúci vzájomne obviňovali. Akúkoľvek formu spolupráce so stranou ĽSNS Klus a Raši vylúčili. Podľa Klusa je potrebné voličom ĽSNS demonštrovať, že riešenia, ktoré ĽSNS ponúka vo svojom volebnom programe, by viedli k veľkým deficitom verejných financií.

Za nárast podpory strany, ktorá je označovaná za extrémistickú, zodpovedná podľa Klusa predovšetkým strana Smer a posledných 12 rokov jej vládnutia. Klus tvrdí, že voličmi ĽSNS sú najmä ľudia, ktorí stratili nádej. „Bol som prvý, ktorý šiel do diskusie s Mariánom Kotlebom, ktorý ako župan nasľuboval veľa a neurobil nič. Netreba ignorovať. Treba ich konfrontovať. Za to, čo neurobili, za to čo sľúbili a za to, čo sa im nepodarilo naplniť,“ vyhlásil Martin Klus.

S jeho postojom čiastočne súhlasí aj Richard Raši (Smer–SD). Tvrdí však, že na náraste preferencií kotlebovcov má podiel aj rétorika niektorých opozičných politikov. „Volič, ktorý prichádza ku Kotlebovi, je volič, ktorý hľadá únik, pretože počúva, čo niktoré opozičné strany hovoria. Pokiaľ Andrej Kiska (Za ľudí) vyhlási, že našou morálnou povinnosťou je pomôcť stovkám alebo tisíckam migrantom, ľudia, ktorí sú vystrašení z možnej migračnej krízy, sa presúvajú k extrémistom,“ povedal Raši.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Podľa neho je potrebné voličom ĽSNS opakovať, že Marián Kotleba už mal možnosť predsedať Banskobystrickému samosprávnemu kraju a výkon jeho funkcie nepriniesol pozitívne výsledky a tento kraj na to doteraz dopláca. Na otázku, prečo sa v predvolebných videách Smeru vôbec nespomína Marián Kotleba, Raši odpovedal, že je to súčasťou ich stratégie, ktorú však nebude konkretizovať.

Zdroj: TASR - Martin Baumann ​

Politici sa v diskusii venovali aj téme Brexitu. Obaja zdôraznili, že po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ) bude dôležité najmä dobré nastavenie podmienok budúcej spolupráce medzi EÚ a Britániou a medzi Britániou a Slovenskom.