Po Kotlebovi prišiel do Važca aj Kiska: VIDEO Trubanovci v Richnave a stret s dodávkou ĽSNS

VAŽEC/RICHNAVA - Husté predvolebné obdobie práve prebieha a počas neho sa spravidla na pomyselnom stole objavujú rôzne otázky. Medzi nimi aktuálne rezonuje aj násilie v jednotlivých obciach, ktoré sa snažia riešiť aj obecné a mestské zastupiteľstvá. Tentokrát sa do konkrétnych obcí išli pozrieť aj lídri mladých, mimoparlamentných strán. Kým predseda Za ľudí Andrej Kiska zamieril do Važca, Michal Truban z PS/Spolu si to namieril do Richnavy a nie náhodou.

Do obce Važec, kde sa v stredu 11. decembra odohrala medializovaná bitka niekoľkých ľudí uprostred cesty, sa prišiel pozrieť líder Za ľudí a bývalý prezident Andrej Kiska. Kiska je tu ako doma, keďže sám pochádza z Popradu. "Važec je krásna dedina pod Tatrami," začína Kiska. "Vládne tu napätie a strach. Rozprávali sme sa so starostom, boli sme sa pozrieť v rómskej osade," pokračuje Kiska.

Kiskovci okrem iného na videu ukazujú aj autentické zábery bývalej hlavy štátu priamo uprostred spomínanej osady, kde sa mu obyvatelia sťažovali aj na aktivity kotlebovcov. Tí tu mimochodom už počas uplynulého týždňa zavítali na čele s predsedom ĽSNS Marianom Kotlebom. Medializované video z bitky je členmi ĽSNS intenzívne zdieľané na sociálnych sieťach. Kiska do Važca prišiel spolu so starostom Spišského Hrhova, ktorý vo vlastnej dedine riešil podobné problémy.

"Od starostu sme sa dozvedeli, že aj tých niekoľko aktivít a národných projektov, ktoré tu boli, sú nejakým spôsobom utlmované," hovorí na videu Ledecký. Podľa neho dedina nevyužíva celkový svoj potencial a viaceré veci zostávajú "zabetónované". Kiska ešte tlmočil stanovisko Rómov z osady, ktorí sa chcú uzmieriť a žiť naďalej bok po boku. "To bol pre mňa dnes najsilnejší moment," uzavrel Kiska.

​​V Richnave bol Truban aj kotlebovci

V obci Richnava, kde malo v stredu 18. decembra prísť k útoku na 60-ročnú ženu sa pohybovali aj členovia koaličnej PS/Spolu. Prišli tam na čele s Michalom Trubanom, ktorý o tom píše na sociálnej sieti. Dejisko uprostred obce sa ale rýchlo stalo zaujímavým aj pre dodávku s logom ĽSNS, ktorá počas videa prejde uličkou a hlas z megafónu pozýva na protest.

Štipľavé slová adresované predsedovi ĽSNS

"Prišli sme do Richnavy, pretože sa tu stala tragédia tak isto ako pred pár dňami vo Važci. Prišli sme tu preto, aby sme ukázali, že aj nám záleží na ľuďoch," hovorí predseda PS/Spolu vo videu. "Ľudia sa tu musia cítiť bezpečne. Je to obrovská hanba vlády a tohto systému," myslí si Truban. "My sme neprišli do obce mudrovať ako niekto. Kotleba nie je jediný, kto chce riešiť ich problémy. On ich ani riešiť nedokáže, vie len sľubovať a rozosievať nenávisť," odkázal ešte predseda Progresívneho Slovenska.