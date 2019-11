Nová spolupráca na obzore: Pohľad politológov na Harabina a Kotlebu, zdvihnutý prst pre opozíciu

BRATISLAVA - Na poli antisystémových strán je v týchto dňoch tiež horúco. Zatiaľ čo pred voľbami sa mimoparlamentná a "stará" opozícia pokúša o ideový prienik, v pozadí sa o spoluprácu môžu pokúsiť aj subjekty Vlasť a ĽSNS. Čo by takéto spojenie na slovenskom politickom trhu prinieslo a aj to, či by dokonca dokázalo vyhrať voľby, sme sa opýtali odborníkov.

Nie je žiadnou novinkou, že predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba posielal Štefanovi Harabinovi výzvy, v ktorých hovoril o možnej spolupráci. "Prosím nezahoďme túto obrovskú príležitosť a zachráňme Slovensko," hovorí v jednom z videí predseda ĽSNS.

Harabin si myslí, že sa s ĽSNS síce až tak výrazne nerozchádzajú, no prekáža mu postoj v takých témach akými je SNP či Holokaust.

Ako to vidia odborníci

Podľa politológa Radoslava Štefančíka je spojenie Kotlebu s Harabinom vysoko pragmatické. Obaja podľa neho súťažia o toho istého voliča. "Ich spojenie bude mať multiplikačný efekt, keďže sa predpokladá, že by mohli brať aj SNS aj Smeru-SD, a v konečnom dôsledku aj Kollárovmu projektu," myslí si Štefančík.

Prebraté hlasy Smeru

Napriek možnému potenciálu si Štefančík nemyslí, že toto spojenie by zosadilo Smer z čela volebných strán na Slovensku. "Určite mu (Smeru pozn. red.) však zoberú tých voličov, ktorým umiernený štýl Petra Pellegriniho nevyhovuje a chceli by viac nenávisti a strachu," tvrdí politológ.

Štefančík si tiež nemyslí, že spolupráca týchto dvoch subjektov je stopercentná. "Nemožno však vylúčiť, že ak sa spoja, po voľbách sa rozkmotria. Harabin predsa neodíde zo sudcovského taláru kvôli tomu, aby niekomu nosil vedro s vodou. A to isté platí aj o Kotlebovi. Kotleba cíti, že má šancu na dobrý výsledok, že jeho potenciál ešte bude rásť, keďže existujúce vládne strany sa vykašľali na hrádzu proti extrémizmu," uzavrel Štefančík.

Poučili sa z prezidentských volieb

Na situáciu spájania sa Harabina s Kotlebom sa pozrel aj politológ Ján Baránek. "Ak vychádzame z prezidentských volieb, tak to dáva logiku, pretože je veľmi pravdepodobné že Marian Kotleba zobral Štefanovi Harabinovi hlasy. Pokiaľ chcú mať istotu v parlamentných voľbách, tak takáto koalícia pre nich dáva zmysel. Ich programy sú veľmi podobné. V priestore názorov sa nevedeli zhodnúť iba na téme SNP, ktorú Harabin Kotlebovi vyčítal. Iné, zásadné a hodnotové rozidely som tam nevidel," tvrdí Baránek.

V súvislosti s blížiacimi sa voľbami to Baránek vidí skôr pesimisticky, aj keď je podľa neho priskoro. "Predpovedať dnes výsledok volieb je niečo podobné, ako predpovedať na koniec februára počasie. Vieme len toľko, že bude asi chladno. Môžu dosiahnuť dobrý výsledok," myslí si politológ.

​Varovný prst pre opozíciu

Súčasná situácia je podľa Baránka teda nepriaznivá pre súčasné opozičné strany. "Dnes to vyzerá tak, že by mohli (Harabin a Kotleba pozn. red.) mať navrch, pretože ostatná časť opozície je akosi pračudesne pospájaná a vysiela rôznorodé signály. Pokiaľ by sa Kotleba s Harabinom dohodli v tichosti a vzájomne sa nenapádali, tak by mohli istý čas pôsobiť konsolidovanejšie a spoľahlivejšie. Pre nich by to bola rozhodne lepšia štartovacia čiara, ako pre PS/Spolu, Za ľudí a spol," vysvetľuje Baránek.