Zákaz politickej činnosti v školách opozícia kritizuje: So žiakmi chodil diskutovať aj Fico

Miroslav Sopko

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

BRATISLAVA - Zákaz politickej činnosti v školách prichádza v čase, keď vládnej koalícii tečie do topánok a hľadá akýkoľvek spôsob, ako sa udržať pri moci. Pre agentúru SITA to uviedol tieňový minister školstva za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Miroslav Sopko v súvislosti so schválením novely školského zákona, ktorý zakazuje politickú činnosť v školách.