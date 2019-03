Mrazivé odhalenie: Piloti pred osudným pádom boeingu hľadali v príručke, čo robiť

JAKARTA - Piloti lietadla Boeing 737 MAX indonézskej spoločnosti Lion Air, na ktorého palube pri októbrovom nešťastí zahynulo 189 ľudí, krátko pred pádom stroja hľadali v letovej príručke, ako udržať nad lietadlom kontrolu. Posádka mala problémy s výškou a rýchlosťou letu. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedli indonézski vyšetrovatelia na základe údajov z hlasového záznamníka hovorov z kokpitu boeingu.

Podľa televízie ABC v súvislosti s novými informáciami o nehode stroja spoločnosti Lion Air vstúpil do prípadu americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), ktorý preveruje postup schvaľovania lietadla do prevádzky. Presná úloha FBI nie je úplne jasná, pretože vyšetrovanie je v úvodnej fáze, dodala stanica ABC.

Októbrová nehoda indonézskych aerolínií sa znovu dostala do centra pozornosti po tom, čo sa tento mesiac zrútilo za podobných okolností lietadlo rovnakého typu spoločnosti Ethiopian Airlines so 157 ľuďmi na palube. Spoločnosť Boeing čelí podozreniu, že za obe tragickej havárie počas necelého pol roka môžu chybná čidlá a chyba softvéru. Vyšetrovatelia sa tiež sústreďujú na to, či boli piloti na ovládanie nového typu lietadla dostatočne vycvičení.

Zdroj: SITA/AP/Yidnek Kirubel

Predbežná správa o príčine pádu lietadla Lion Air konštatovala, že piloti mali problémy s udržaním kontroly nad strojom vo chvíli, keď automatický bezpečnostný systém opakovane poslal lietadlo do strmhlavého letu.

Vyšetrovateľ indonézskeho národného dopravného výboru Nurcahyo Utomo dnes uviedol, že piloti krátko po štarte boeingu 29. októbra hľadali kvôli problémom s kontrolou lietadla v príručkách návod, ako v danej situácii postupovať, čo ale nestihli. V posledných 20 sekundách vládla v kokpite panika. Následne sa lietadlo, smerujúce z indonézskej metropoly Jakarty do letoviska pri ostrove Sumatra, veľkou rýchlosťou zrútilo do Jávskeho mora.

Podobné problémy nastali aj o deň skôr

Obdobné problémy riešili piloti tiež pri lete stroja Boeing 737 MAX spoločnosti Lion Air z ostrova Bali do Jakarty o deň skôr. Vyhlásil to dnes predseda indonézskej národnej komisie pre dopravnú bezpečnosť Soerjanto Tjahjono a potvrdil pri tom, že v kokpite bol vtedy aj tretí pilot, ktorý v ten deň nemal službu.

Podľa správy agentúry Bloomberg práve tretí pilot, ktorý cestoval načierno, zrejme tento let zachránil. Kapitánovi lietadla a druhému pilotovi totiž vraj poradil, ako vypnúť chybný automatický bezpečnostný systém, ktorý nútil lietadlo rútiť sa strmhlav k zemi. Túto tézu dnes Thjahjono nepotvrdil a vyhlásil, že v správach o pomoci tretieho pilota sú niektoré podrobnosti vykonštruované.

Boeing 737 MAX Zdroj: SITA/Darryl Dyck/The Canadian Press via AP

Pasažieri zo zachráneného letu boeingu spoločnosti Lion Air z 28. októbra na sociálnych sieťach opisovali kolísanie rýchlosti a výšky letu, ktoré vyvolalo na palube chaos aj nevoľnosť niektorých cestujúcich. Nakoniec sa ale správanie lietadla stabilizovalo a stroj do hlavného mesta Indonézie doletel.

Boeing umiestni do strojov 737 Max nový alarm pre pilotov

Americký výrobca lietadiel Boeing umiestni do svojich strojov 737 MAX v reakcii na dve nedávne nehody nové bezpečnostné zariadenie. Napísal to dnes denník Financial Times, podľa ktorého pôjde o varovné svetlo upozorňujúci pilotov na nefunkčnosť kľúčových senzorov. Rad štátov minulý týždeň zakázala prelety týchto strojov nad svojím územím a firma čelí podozreniu, že za nehodami sú chybná čidlá a chyby softvéru.

Ekonomický denník s odvolaním sa na nemenovaný zdroj napísal, že nové zariadenie bude monitorovať chod čidiel, ktorá strážia presný smer špičky lietadla. Alarm sa spustí vo chvíli, keď systém vyhodnotí, že jeden zo senzorov nefunguje. Firma sa k informáciám zatiaľ nevyjadrila.

Zdroj: SITA/AP/Mulugeta Ayene

Práve zlá činnosť snímačov, ktorá viedla k tomu, že stroj začal automaticky klesať a piloti nad ním nedokázali včas prebrať kontrolu, je považovaná za možnú príčinu havárie lietadla Boeing 737 MAX 8 spoločnosti Ethiopian Airlines, ktorú predminulý týždeň neprežil nikto zo 157 ľudí na palube. Rovnaký typ lietadla sa zrútil vlani v októbri.