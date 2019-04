VIDEO Situácia sa pred eurovoľbami vyostruje: Truban kritizuje Kollára za neúprimnosť a populizmus

Všetko spustilo video, ktoré Kollár nahral v utorok na sociálnu sieť. Reagoval na to, ako bola všeobecne prijatá skutočnosť, že jeho strana sa rozhodla vstúpiť do Salviniho frakcie. „Keď sme vyhlásili, že do takého združenia ideme, vznikla obrovská vlna hejtov,“ popisuje vo videu Kollár.

Kollár hovorí o kritike zo strán liberálnych médií

Po tom, ako popísal tieto skutočnosti, prešiel do protiútoku a začal vymenovávať subjekty, ktoré podľa neho kritiku vstupu jeho strany do tejto frakcie šíria. „(Útoky prišli, pozn. red.) Zo strany liberálnych médií, zo strany liberálnych politikov a liberálnych politických strán. Začali nás žlčovito a nenávistne komentovať a hejtovať. Len preto, že sme si dovolili takú drzosť mať iný názor, ako oni,“ uzavrel Kollár týmto dôvodom svoje vyjadrenie a dodal, že spomínané skupiny ľudí by mali pozbierať zvyšky zdravého rozumu a začať ich používať.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Odpoveď od progresívcov

Terajší podpredseda Progresívneho Slovenska sa v diskusii pre Tablet TV vyjadril aj na adresu slov Kollára. „My tiež hovoríme, že so zdravým rozumom, akurát u nás to neznamená populizmus, neznamená to nasľubovať ľuďom niečo, čo nemôžem splniť,“ povedal Truban na margo toho, že aj progresívci sa chystajú do nadchádzajúcich volieb vstúpiť, no s inou filozofiou.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Vo svojich vyjadreniach ďalej kritizoval populizmus, ktorý podľa neho Salvini v europarlamente šíri. „V jednej krajine sľubujem niečo iné ako v druhej. V Taliansku Matteo Salvini sľubuje migračné kvóty a na Slovensku Boris Kollár bojuje proti migrantom. Pritom Salvini ich chce v podstate rozdeliť po celej Európe,“ povedal Truban. „Tu vidím neautentickosť a populizmus. Hrajú sa na niečo iné, ako reálne robia. My sa snažíme prichádzať s odbornými návrhmi, ktoré sú dlhodobo predebatované. Možno ťažšie sa predávajú, lebo nie sú také populárne,“ pokračoval vo svojej argumentácii Truban.

Druhý muž Progresívneho Slovenska potom premostil na spôsob politiky, ktorý chcú do europarlamentu priniesť oni. V prípade úspechu sa chce hnutie orientovať na ekologické témy, bezpečnosť a digitalizáciu. „Prvým bodom v našom programe je digitálna ekonomika, je schopná doniesť do spoločného európskeho trhu 453 miliárd nového rastu. A to dokáže Európu posunúť na ďalšiu úroveň,“ hovorí Truban.

Kollár sa sympatiami k Salvinimu, ktorý ako prvý začal kriticky pristupovať napríklad aj k migrácii, netají. Svoje k tomu hovoril aj vo videu, ktoré zverejnil minulý týždeň na sociálnej sieti. V ňom o pripojení sa strany Sme rodina do frakcie hovorí aj tvorca tejto myšlienky - Salvini.

Progresívci na nás kydajú

Kollár na tieto tvrdenia odpovedal v diskusnej relácii Tablet.tv. „To sú tí ľudia, ktorí sa pasujú za progresívnych, slušných, za tých „správniakov“,“ reagoval Kollár. „Mňa by ani nenapadlo kydať na pána Trubana, ale oni sú progresívni, oni to robia,“ dodal predseda Sme rodina.

„Matteo Salvini sľúbil Talianom, že im pomôže s veľkým problémom migrácie. Rovnako by som sa na jeho mieste správal aj ja. Tlačil na Európsku úniu a Frontex, aby chránili hranice a tí nič nerobili. Namiesto toho ešte migrantov privážali, robili im taxikárov,“ pokračoval Kollár.

Kollár mení rétoriku

Zmena rétoriky Borisa Kollára je po vstupe do Salviniho frakcie značne modifikovaná. V statusoch na sociálnej sieti sa často kriticky vyjadruje na adresu liberalizmu či médií.

Zdroj: Facebook/Boris Kollár

V ďalšom z jeho statusov zas uviedol, že Slovensko je v reálnej "hrozbe nakazenia liberálnou hystériou". „Pozrite kam vedie táto liberálna hystéria ak túto hlúposť čím skôr nezastavíme, nakazí aj Slovensko. Prvé príklady sú už aj na Slovensku a svet je dôkazom toho, že sa zbavuje zvyškov zdravého rozumu pod plastikom pretvárky, progresivizmu, pokroku a “slušnosti”,“ uviedol na sociálnej sieti Kollár.