Nové zistenia o vyčíňaní Sýrčana s nákladiakom: Podľa nemeckej polície to nebol terorizmus

Nákladné auto v Nemecku vrazilo do áut

Zdroj: SITA/Sascha Ditscher/dpa via AP

BERLÍN - Nemecká polícia nepredpokladá, že by mal minulotýždňový incident v meste Limburg an der Lahn, kde muž sýrskeho pôvodu vrazil ukradnutým nákladným autom do iných vozidiel, teroristické pozadie. Povedala to v utorok hovorkyňa oblastného policajného prezídia, ktorej vyjadrenie priniesla tlačová agentúra DPA.