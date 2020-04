Bratislavčanov vydesili čudné zvuky: VIDEO Dávid s bratom sú vojaci, strach mali aj oni, čo na to odborník?

BRATISLAVA – Bol to poriadne nepríjemný budíček! Dávid sa na našu redakciu obrátil s videom, ktoré podľa neho a jeho brata zachytáva "divné zvuky". Vystrašili aj vás?

Nepríjemné zvuky bolo počuť v piatok krátko po siedmej hodine. „S bratom sme natočili divné zvuky. Zobudili sme sa na ne v Bratislave, a to bývame ďaleko od seba,“ opísal nám Dávid.

Súrodenci sú vojaci z povolania a tvrdia, že podobné zvuky bolo počuť aj napríklad v Španielsku. „Keďže sme obaja vojaci, vieme, že nejde o žiadny typ lietadla,“ dodal Dávid.

Nahrávku od bratov sme dali vypočuť odborníkovi na akustiku zo Strojníckej fakulty STU Stanislavovi Žiaranovi, lebo internetom sa začali šíriť aj úvahy, ktoré zvuky spájali s pandémiou koronavírusu.

O čo v skutočnosti šlo? „Podľa mojich skúseností je to aerodynamický hluk generovaný spaľovaním väčšieho množstva plynov. Môže to byť napríklad aj hluk zo Slovnaftu, kde takéto spaľovanie prebieha,“ uviedol profesor. „So zväčšovaním sa vzdialenosti od zdroja prevažuje hladina nízkofrekvenčného hluku majúca dunivý charakter. Tento hluk sa šíri do vzdialenosti niekoľkých kilometrov,“ dodal.