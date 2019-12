Mimoriadne nebezpečné VIDEO z Tatier: Blondínka si natáčala medvedicu, od smrti ju delil jeden krok

V lokalite Smokovcov sa podľa zástupcu náčelníka tatranskej mestskej polície pohybuje približne dvadsať medveďov. V septembri niektoré z nich vyberali koše, v októbri sa ich niekoľko potulovalo pred krčmou, následne sa jedna šelma priblížila až k policajnej stanici.

Prednedávnom náš čitateľ Martin, ktorý býva vo Vysokých Tatrách, natočil vskutku desivé video. Na záberoch je medvedica, ktorá si zrejme hľadá potravu v kontajneroch.

Muž v čase natáčania sedel v aute, čiže ak by sa k nemu šelma rozbehla, mal by šancu na prežitie. V inej situácii však bola mladá žena, ktorá si medvedicu s odstupom pár metrov natáčala na mobil. Ak by sa k nej šelma rozutekala, blondínka mohla prísť o život.

Čitateľovo video sme ukázali poľovníckemu špecialistovi Jánovi Kuchárikovi. „Keď som si začal pozerať video, tak som si myslel, že sa to natáča len z toho auta, už to mi prišlo dosť riskantné. Takto získavať zábery, ako to robila tá mladá dievčina, je skutočne nerozvážne a nebezpečné, dovolím si povedať, že až hlúpe. Tam jej chýbal zrejme len jeden krok vpred a dopadlo by to naozaj nešťastne,“ povedal Kuchárik. Špecialista zdôraznil, že na konci videa je vidieť, ako medvedica zvažuje útok či ústup. „Netreba zabúdať, že takýto jedinec má potrebu zahnať hlad, a keď sa k tomu pridá stres z okolia, stačí skutočne malý podnet, aby došlo k útoku,“ dodal.

Video sme zverejnili ako výstrahu pre verejnosť, aby sa za nijakých okolností k šelmám nepribližovala. „Keby sa vám naskytol niekedy takýto pohľad, v žiadnom prípade sa k medveďovi nepribližujte a dajte sa v tichosti na ústup tým smerom, odkiaľ ste prišli. Vtedy máte najväčšiu istotu, že si vás medveď ani nevšimne, a pokiaľ ide o medvedicu, minimalizujete tým riziko stretu s mladými, ktoré by si medvedica určite chránila,“ uzavrel Kuchárik.

