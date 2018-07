Gabika zaparkovala pred obchodným centrom: Policajti jej naparili pokutu, neuveríte za čo

TOPOĽČANY - Slovenka si zašla niečo vybaviť do obchodného centra v Topoľčanoch. Keď sa potom vrátila na parkovisko, už tam na ňu čakali muži zákona a naparili jej pokutu. Neparkovala zle ani nikoho nezrazila, tak čím sa previnila? Budete prekvapení.

Gabika sa koncom júna objednala ku kozmetičke, ktorá má salón v jednom topoľčianskom obchodnom centre. Po niečo vyše hodine, zhruba okolo tretej hodine popoludní, sa vybrala späť k autu, no pri tom stála policajná hliadka. Žena ostala v pomykove, nebola si totiž vedomá, že by niečo spáchala. Keď sa to dozvedela, ostala poriadne prekvapená. Zabudla zavrieť okno na aute!

Zdroj: Tip čitateľa ​

Policajti Gabiku upovedomili, že svoje auto nezabezpečila pred krádežou a pohybom, čo sa klasifikuje ako priestupok. Dostala preto pokutu tridsať eur, nakoniec sa však nad vodičkou zľutovali a zaplatila len desať. "Niekto si všimol, že mám pootvorené okno a zavolal 158. Povedali mi, že to musia riešiť pokutou, lebo je to priestupok. Bola to moja chyba, priznávam," okomentovala udalosť.