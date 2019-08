Voľba ústavných sudcov má byť verejná, tvrdí Šeliga: V tajnej voľbe poslanci viackrát zlyhali

BRATISLAVA - Voľba ústavných sudcov má byť verejná. V tajnej voľbe poslanci Národnej rady SR totiž viackrát zlyhali. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti Facebook Juraj Šeliga z novej strany exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí, kde vyzval poslancov NR SR, aby sa rozhodli pre verejnú voľbu ústavných sudcov.

Zákonodárny zbor bude chýbajúcich sudcov riešiť na septembrovej schôdzi parlamentu. V súčasnosti chýba na Ústavnom súde SR stále šesť sudcov z trinástich a košická inštitúcia tak od februára pracuje v obmedzenom režime. K verejnej voľbe sa prikláňa väčšina koaličných strán, proti je iba Smer-SD. Na kompletný menoslov kandidátov plánuje čakať aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá sa viackrát vyjadrila, že nových sudcov bude menovať, až keď bude mať kompletný zoznam 18 mien.

„V septembri nás opäť čaká voľba kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Už osem mesiacov máme nefunkčný ústavný súd, kde je len sedem sudcov. Čoskoro sa uskutoční piata voľba a opäť je na stole debata, či má byť verejná alebo tajná. Chcem povedať veľmi jasne – voľba kandidátov na sudcov ústavného súdu má byť verejná. Už štyrikrát sa to nepodarilo v tajnej voľbe a je právom občanov vedieť, ako ich poslanci hlasovali. Špeciálne v tak dôležitej otázke ako je voľba nových ústavných sudcov. Mali by sme mať možnosť vedieť, ako sa jednotliví poslanci rozhodli a aké kritéria zavážili. Chceme vyzvať všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby v septembri volili kandidátov na sudcov Ústavného súdu verejne," uviedol Šeliga vo videu. Kandidátov môžu oprávnené inštitúcie predkladať do 26. augusta s tým, že následne bude ich verejné vypočutie pred ústavnoprávnym výborom NR SR.