Opakovanie voľby sudcov je hazardovaním s Ústavným súdom, povedal rektor UK Števček

Podľa jeho slov je však na Slovensku dostatočný počet kvalitných kandidátov či odborníkov na ústavné právo. Števček sa tiež domnieva, že niektorých z nich mohol odradiť práve neúspešný predošlý proces voľby. "Vnímam to ako hazardovanie s dobrým menom inštitúcie, ktorá má obrovské a spoločensky významné postavenie. Nemyslím si, že takéto správanie prispeje ku kredibilite Ústavného súdu SR a rovnako si myslím, že to môže odrádzať potenciálne veľmi kvalitných kandidátov, aby sa zúčastnili na procese," povedal Števček na margo voľby sudcov. Zákondarcovia hľadali 18 kandidátov už trikrát, pričom zvolili iba dvanásť. Na košickom súde stále chýba šesť sudcov z trinástich.

Kým viacerí právnici varujú, že Slovensko nemá neobmedzený zdroj kvalitných odborníkov na ústavné právo, Števček hovorí o opaku. Podľa neho sa totiž neprihlásili práve pre neúspešné predošlé voľby. "Máme tu skutočne výborných právnikov s kvalitnými odbornými profilmi. Asi skôr nastalo presne to, čo hovorili kolegovia, že tí najkvalitnejší do toho ´cirkusu´ jednoducho nepôjdu. Kandidátov je však dostatok," dodal rektor Univerzity Komenského. Podľa jeho názoru si aj samotná škola plní svoju povinnosť, keď do každej voľby nových sudcov navrhla konkrétne mená. "Vnímam to tak, že dekan Právnickej fakulty UK sa stavia zodpovedne k tomu, aby čo možno najväčšie percento kvalitných ľudí kandidovalo," uzavrel rektor.

Poslanci budú voliť ďalších sudcov na najbližšej schôdzi NR SR, ktorá sa začína 18. júna. Predtým musí 16 uchádzačov absolvovať verejné vypočutie pred poslancami ústavnoprávneho parlamentného výboru. Na vypočutí sa musia zúčastniť aj tí kandidáti, ktorí už pred výbor predstúpili pred predchádzajúcimi voľbami, niektorí aj viackrát. Ako nováčikovia sa predstavia iba dvaja - Rudolf Čirč a Peter Kubík.