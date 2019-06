Voľba ústavných sudcov pokračuje: Poslanci vypočuli všetkých uchádzačov

Ako uviedol, svoju kandidatúru zvažoval aj v predošlých voľbách, ale rozhodol sa definitívne až pri štvrtej voľbe. Najviac pozornosti pútal druhý nováčik advokát Peter Kubík, ktorý v podkladoch zabudol uviesť, že je konateľom alebo členom dozornej rady v 11 obchodných spoločnostiach, čo sa priamo vylučuje s výkonom funkcie sudcu Ústavného súdu SR. Advokát pôsobí aj v spoločnosti s ručením obmedzeným s názvom "schránková firma". Nováčikovia neboli len medzi kandidátmi, svojich zástupcov premiérovo poslala aj nová prezidentka Zuzana Čaputová. Po verejnom vypočutí bude nasledovať hlasovanie pléna Národnej rady SR, ktoré je na programe vo štvrtok 20. júna po 17:00. Zákonodarcovia budú hľadať šiestich vhodných uchádzačov.

Čirč bol s vypočutím spokojný, ako sám uviedol, poslancom povedal všetko dôležité. "Povedal som všetko, čo som chcel, rozhodol som sa kandidovať, pretože mi imponujú ideály. Zvažoval som to už v predošlých prípadoch, ale rozhodol som sa definitívne až teraz," povedal. Opätovne kandiduje aj jeho kolega z najvyššieho súdu Libor Duľa. "Na otázku, prečo stále kandidujem, je jednoduchá odpoveď, stále nie sú obsadené posty na Ústavnom súde SR," ozrejmil dôvody svojej účasti Duľa. Krátko pobudol pred poslancami aj exekútor Boris Gerbery, ktorý sa vzdal úvodného predstavenia. Gerbery sa už uchádzal v predošlých voľbách. Vypočúvaniu dominovali odborné právne témy. Najviac otázok kládol nový odborník na ústavné právo z Kancelárie prezidentky SR Peter Kubina.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Poslanci vypočuli aj Martinu Jánošíkovú. Tá zopakovala dôvody svojej motivácie kandidovať, pričom opakovanie voľby nevníma negatívne. Rovnaký názor zastáva aj ďalší spomedzi uchádzačov Štefan Kseňák. Po ňom prišiel pred poslancov druhý nováčik na dnešnom vypočutí advokát Peter Kubík, ktorý sa pred poslancami zdržal najdlhšie. Kubík musel vysvetľovať napríklad prečo v sprievodných dokumentoch pozabudol uviesť, že je konateľom alebo členom dozornej rady v 11 spoločnostiach. "Týchto funkcií sa v prípade svojho zvolenia samozrejme vzdám," povedal Kubík. Faktom ale zostáva, že súčasťou zasielaných dokumentov je aj čestné prehlásenie, že sú uvádzané údaje pravdivé. Na otázku, prečo chce vymeniť dobre platenú prácu advokáta za talár odpovedal tak, že počul, že sudcovia košickej inštitúcie majú zdarma hromadnú dopravu. "Nekandidujem pre peniaze," dodal.

Vypočúvanie pred prestávkou uzavrel advokát Michal Matulník, ktorý sa pred poslancov postavil po štvrtýkrát. Sám vníma svoju nomináciu ako záväzok, aj preto dal svoj súhlas so štvrtou voľbou. "Beriem to ako prejav dôvery a prirodzene, uchádzam sa o tento post, pretože chcem byť sudcom Ústavného súdu SR," povedal Matulník po svojom vystúpení. Po prestávke príde pred poslancov Zuzana Pitoňáková.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR vypočul posledných troch uchádzačov o post ústavného sudcu, ktorí sa v pondelok dostavili na verejné vypočutie. Zuzana Pitoňáková, Peter Straka aj Robert Šorl sa už zúčastnili predchádzajúcich verejných híringov. Považovali za dôležité prísť sa prezentovať opätovne.

"Priznám sa, že je mi to už nepríjemné, pretože dostávam otázky, načo kandidujem, keď ma poslanci NR SR nezvolili. Ja si však myslím, že mám dostatočné pracovné a morálne predpoklady na post ústavnej sudkyne," uviedla Pitoňáková, podľa ktorej je nevyhnutné, aby znova absolvovala celý proces vrátane vypočutia. Je advokátkou a dlhoročnou externou poradkyňou na Ústavnom súde (ÚS) SR. Do funkcie ju nominoval poslanec parlamentu Eduard Adamčík (Most-Híd).

Predseda občianskoprávneho kolégia Krajského súdu v Prešove Peter Straka by chcel presadiť do tzv. orgánovej pamäte Ústavného súdu ochranu slabších. "Je to mimoriadne dôležité pre demokraciu. Treba chrániť slabšieho, lebo mocný sa vie ochrániť sám," povedal po vypočúvaní novinárom. Do funkcie ústavného sudcu ho navrhla Právnická fakulta Trnavskej univerzity. "Považoval som za potrebné sa dostaviť. Prezidentka môže mať otázky, ktoré doteraz neboli položené, ale aj vo vlastnom záujme," doplnil Straka.

"Myslím si, že väčšina slovenských súdov ma dosť vysoký štandard, niektoré prístupy zlyhávajú. Nie sú rýchle riešenia, objavia sa vtedy, keď pomenujeme problém," odpovedal na otázku problémov súdnictva Šorl, ktorý je predsedom Okresného súdu v Prievidzi. Do funkcie ústavného sudcu ho navrhla Právnická fakulta Trnavskej univerzity a Slovenská advokátska komora. Za najväčší problém považuje Šorl právnické vzdelávanie.