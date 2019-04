Koalícia si podľa Baláža pri ÚS plní svoju zodpovednosť: Blahová hovorí o nezodpovednosti

Mená zvolených kandidátov podľa jeho slov budú môcť byť "posunuté" prezidentovi SR, aby sa mohol ÚS SR sfunkčniť. Priznal, že dohoda o kandidátoch sa nerodila ľahko. "Našiel sa prienik medzi týmito ôsmimi menami. Ani opozícia sa nestotožnila na prieniku minimálne piatich, šiestich mien. U ostatných bolo hlasov (poslancov) málo," priblížil. Keďže 15. apríla je podľa jeho slov termín na podávanie ďalších prihlášok, budú podľa jeho názoru zvolení ďalší kandidáti na post ústavného sudcu. "Všetko to bude závisieť od toho, akí kandidáti sa prihlásia, či bude mať NR SR z čoho vyberať tak, aby mohol už asi nový prezident SR z čoho vyberať," zdôraznil.

"Nie táto téma, ale táto vláda zbytočne traumatizuje spoločnosť, pretože nenavolila sudcov. Koalícia sa nevedela dohodnúť na tom, ktorý stranícky nominant príde na ÚS SR," povedal opozičný poslanec NR SR Eduard Heger (OĽaNO). Koalícia podľa neho chce z ÚS SR urobiť stranícku organizáciu, kde si "chce nasúkať svojich nominantov, aby ovládala túto inštitúciu". "Preto je ten boj," zdôraznil Heger. "Ak by sme sa bavili vecne o kritériách, tak čo pri voľbe môže byť toľko nezhody," poznamenal. Podľa neho pri voľbe ide o mocenské boje o to, kto bude mať na ÚS SR svojich kandidátov. "Takto sa nemá ÚS SR skladať. Na ÚS SR majú byť odborníci, kariérne nezávislí, ktorí budú rozhodovať v prospech ľudí," podčiarkol. Upozornil, že ak nemá ÚS SR plný počet (13) členov, tak môže byť podľa neho námietkami znovu znefunkčnený.

Štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš (Smer-SD) "považuje za absurdné" vyčítať poslancom NR SR, že nedali pri voľbe ÚS SR hlas niekomu, o kom nie sú presvedčení, že nie je dobrý kandidát na post sudcu ÚS SR. "Ak by išlo o to, aby bol stranícky obsadený ÚS SR, tak to urobíme ako koalícia okamžite. Práveže to nechceme, ide nám o to, aby na ÚS SR boli ozaj kvalitní ľudia," podčiarkol Ondruš. "Vôbec nevyčítam žiadnemu opozičnému poslancovi, že si v tejto chvíli nevie vybrať 18 ľudí, ale vyberie si len 10, pretože toto je príliš vážna vec a príliš seriózne treba k nej pristupovať, aby sme nútili niekoho zľavovať z nejakých kritérií," povedal Ondruš.

Zdroj: SITA/Marko Erd

"Kandidáti by mali byť zvolení čím skôr. Tým lepšie by to bolo pre všetkých občanov, ktorí sa dovolávajú svojich práv cez ÚS SR," doplnila opozičná poslankyňa NR SR Natália Blahová (SaS). SaS podľa nej pristupovala k voľbe kandidátov ÚS SR veľmi zodpovedne. Expremiér Robert Fico (Smer-SD) sa podľa nej vďaka poslancom SaS zriekol svojej ambície byť predsedom ÚS SR. Podľa Blahovej je súčasný počet zvolených kandidátov na ÚS SR nedostatočný. NR SR si podľa nej v tejto veci "nesplnila svoju úlohu". "O tom, že mandát sudcov ÚS SR skončí, sa vedelo predsa 12 rokov," povedala. Nechať to dôjsť na ÚS SR do súčasného nefunkčného stavu je od koalície "veľmi, veľmi nezodpovedné".