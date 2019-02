Fico 10 rokov deformoval právny štát, nebude nezaujatý, vraví Ďuriš Nicholsonová

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Zdroj: TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA - Predseda Smeru-SD a expremiér Robert Fico desať rokov deformoval právny štát. Ak by sa dostal na Ústavný súd SR, nerozhodoval by nezaujato a objektívne. Myslí si to podpredsedníčka Národnej rady SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS).