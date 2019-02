Fico po fiasku v parlamente opäť na verejnosti: Nový plán o Ústavnom súde a verejné vyznanie Dankovi

Podľa Fica to dáva to predpoklad, aby parlament na schôdzi, ktorá sa začne 26. marca, zvolil príslušný počet kandidátov, a tých ponúkol prezidentovi SR. Oznámil to predseda Smeru-SD Robert Fico na tlačovej konferencii po rokovaní predsedníctva. Po neúspešnej voľbe Fico uviedol, že Andrej Danko je jedinou osobou, na ktorého sa dá spoľahnúť.

Fico znova kandidovať nebude

Prvou témou predsedníctva boli eurovoľby. Smer chce predložiť 14 mien. Lídrami kandidátky budú Monika Beňová, Miroslav Číž a Róbert Hajšel. Druhou témou bol Ústavný súd. Fico oznámil, že nebude kandidovať za ústavného sudcu v opakovanej voľbe. „No nevylučujem, že ma tu o 12 rokov znovu uvidíte, ak budem živý a zdravý,“ povedal.

Ďalšie útoky

Zdôraznil, že všetci členovia predsedníctva majú úplne rovnaký názor, pokiaľ ide o nevyhnutnosť tajnej voľby. Uviedol, že aj Pellegrini je za tajnú voľbu a odvolal sa na jeho vyjadrenia. „Neboli žiadne politické dohody,“ zdôraznil. „Chcem potvrdiť, že vítame postoje našich koaličných partnerov aj Mosta-Híd, že sú pripravení hovoriť o tajnej voľbe,“ povedal Fico s tým, že ich skorší postoj ho prekvapil.

Pokiaľ sudcovia vidia, kto ich volil alebo nevolil, nemôžu byť podľa Fica nestranní. Smer nebude ustupovať z požiadavky, že voľba má byť tajná, a zopakoval argumenty, prečo má byť podľa neho voľba tajná. Opäť sa obul do prezidenta Andreja Kisku. „Andrej Kiska je volebný podvodník, daňový podvodník aj pozemkový podvodník.“ Cieľom Roberta Fica a strany Smer je vyhrať voľby v roku 2020. „Nedať šancu ľuďom v opozícii, ktorí šíria chaos, chaos a chaos. Klamú od rána do večera,“ zaútočil opäť Fico. „Ako predseda strany mám najvyššie ambície.“