Vypočuli sudcu najvyššieho súdu Melichera: Podpora kandidatúry Harabina za šéfa NS bola chyba

Melicher musel odpovedať aj na otázky jeho podpory pre kandidatúru Štefana Harabina na post predsedu Najvyššieho súdu SR. Na túto tému uviedol, že nikto nie je neomylný a priznať si spätne chybu nie je ani v jeho prípade ničím výnimočným. Sudca zdôraznil, že na jeho kariéru nemal Harabin žiaden vplyv. Ústavnoprávny výbor ešte vypočuje troch kandidátov, menoslov dnes uzavrie štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Edita Pfundtner.

"Pozrite sa, nikto z nás nie je neomylný. Priznať si chybu je úplne normálne. Uznávam s odstupom času, že možno som to nemal urobiť. V tom momente som vychádzal z toho, že každý sudca Najvyššieho súdu SR má právo kandidovať. Myslím si, že kandidátov by malo byť vždy viac. Keď sa na to pozriem spätne, asi to bola chyba," uviedol Melicher. Poslanec výboru Alojz Baránik (SaS) v reakcii na túto odpoveď vyslovil podozrenie, či Melicher nespravil kariéru v justícii práve s pomocou Štefana Harabina. "Pokiaľ ide o to, ja som neurobil kariéru za pána Harabina. Do súdnictva som prišiel za pána ministra Lipšica," doplnil.

Na tému registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia Melicher uviedol, že sudca by mal byť zdržanlivý a striktne postupovať podľa zákona, pričom táto problematika v našom právnom poriadku nie je definovaná. Po Melicherovi príde pred Ústavnoprávny výbor jeho kolegyňa Soňa Mesiarkinová.

Odpovedal aj na otázku, čo by robil, aby bola otvorenosť ústavného súdu vo vzťahu k informovaniu verejnosti čo najväčšia. Uviedol, že nikdy nemal problém komunikovať s verejnosťou. Povolanie sudcu považuje za rehoľu. Tvrdí, že je opatrný v situáciách, keď ho kontaktuje osoba, s ktorou dlho nekomunikoval. "Neudržiavam priateľské vzťahy ani s niektorými kolegami," povedal.

Výbor dnes vypočúva 14 kandidátov, po Melicherovi sa v abecednom poradí predstavia Soňa Mesiarkinová, Peter Molnár a Edita Pfundtner.