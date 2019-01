Kandidát na ÚS Molnár: Miera integrácie členských štátov EÚ je taká akurát

"Osobne nevidím potrebu ani priestor v tejto dobe na zvyšovanie integrácie," doplnil. Otázky interrupcií, eutanázie, registrovaných partnerstiev a adopcií detí pármi rovnakého pohlavia považuje Molnár za živé témy, ktoré sa vyvíjajú. Je podľa neho otázne, v akom stave je Slovensko v postoji k týmto otázkam. Ťažko podľa neho povedať, kedy bude spoločnosť pripravená na zmeny, ktoré sú dnes možno pre ňu nepredstaviteľné.

V súvislosti s registrovanými partnerstvami uviedol, že by bolo potrebné posudzovať, či priznanie takýchto práv zasahuje do práv iných osôb. "Časť týchto práv je taká, že by nemala zasahovať do práv iných osôb," myslí si.

Molnár považuje Ústavný súd SR za najvýznamnejší justičný orgán štátu, ktorý má chrániť samotné základy demokratického a právneho štátu a ovplyvňuje aj kvalitu života v krajine. Ústavný súd však má podľa Molnára možno príliš široký katalóg kompetencií. Niektoré spory by podľa neho nemusel riešiť ústavný súd, ale všeobecné súdy.

Jeho najväčší úspech

Kanceláriu prezidenta SR zaujímali Molnárove pracovné úspechy či rozhodnutia, ktoré s odstupom času prehodnotil. Podľa exekútora je jeho najväčším úspechom kombinácia akademickej a praktickej činnosti. "Pokiaľ ide o najvýraznejšie pracovné úspechy akademickej a praktickej činnosti, myslím si, že čerpám dosť z ich kombinácie. Za svoj výrazný úspech považujem tiež fakt, že sa viem obklopovať tými správnymi ľudmi v pracovnej sfére. Tie negatívne veci, alebo rozhodnutia, všetko, čo človek urobil už je dané, a priznám sa úprimne, že si neviem spomenúť na nič také z profesionálneho života čo by som urobil inak," odpovedal Molnár.

Molnár odpovedal aj na otázku, čo by na ústavnom súde zmenil, poprípade vylepšil. "Pokiaľ ide o možnú zmenu kompetencií ústavného súdu, musím sa prikloniť k možnosti ich obmedzenia. Ten katalóg je skutočne široký," uviedol Molnár. Doplnil, že Ústavný súd SR by nemusel napríklad v budúcnosti riešiť volebné sťažnosti. Súdny exekútor na záver dodal, že pri jeho práci sa stretáva s morálnymi dilemami v každom prípade. Pripomenul preto, že by pomohlo, ak by si samotní ľudia premysleli svoje finančné operácie, teda to, či skutočne niečo potrebujú a či to dokážu zo svojich finančných prostriedkov pokryť.

Štvrtkové poradie vypočúvaných kandidátov uzatvorí štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Edita Pfundtner.