VEĽKÁ pátracia akcia: Mladíci uviazli vo Vysokých Tatrách, na TOMTO mieste čakali celú noc!

HZS pátra po zmiznutých poľských turistoch vo Vysokých Tatrách.
HZS pátra po zmiznutých poľských turistoch vo Vysokých Tatrách. (Zdroj: HZS)
VYSOKÉ TATRY - Najvyššie slovenské pohorie prináša nebezpečenstvá aj pre tých najskúsenejších horolezcov. Keď sa dvaja mladíci počas stmievania odtrhli od svojej skupiny, bolo viac ako isté, že po chvíli sa stratia. Pátracia akcia trvala celé hodiny. Dvaja mladí muži museli celú noc prežiť v divočine.

V sobotu dňa 20. decembra dostali horskí zachranári volanie o pomoc. Polľskí turisti nahlásili, že dvaja členovia ich skupiny sa náhle stratili. Ako píše HSZ, na túru sa Poliaci vybrali ešte počas dňa. Ich cieľom bol výstup na vrch Kriváň. 

Začali zaostávať 

Počas výstupu zišli podľa svojich slov zo zeleného na modrý turistický chodník, ktorým pokračovali až pod ústie Hlinskej doliny. Tam sa rozhodli otočiť a vrátiť sa naspäť na parkovisko pri Troch studničkách. Niekde na spiatočnej ceste sa však dvaja mladíci (obaja 19) stratili. Spočiatku mali za skupinkou len zaostávať, no napokon s aim úpne stratili z dohľadu. 

 
 

Keď mladíci ani do neskorých večerných hodiín na Tri studničky nedorazili, poľskí turisti začali hľadať pomoc. Horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry počas nočných hodín za pomoci dronu s termokamerou prehľadávali oblasť Kôprovej doliny, no mladíkov nenašli. Aktivované bolo ECMO pracovisko v Banskej Bystrici.

Hľadali ich profesionáli aj dobrovoľníci  

V skorých ranných hodinách nasledujúceho dňa sa do záchrannej akcie zapojili aj siedmi kynológovia a jedenásť profesionálnych a dobrovoľných horských záchranárov. Mladíkov napokon našli pri Kmeťovom vodopáde. Len zázrakom neprišli k žiadnym zraneniam. Po prevoze do Starého Smokovca záchranárov prekvapili. Odtiaľ už chceli pokračovať v spiatočnej ceste po vlastných. 

