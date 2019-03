Harabinovi v boji za zrušenie volieb pomáha Kočnerov právnik: Dlhoroční parťáci z východu

Štefan Harabin po prvom kole neskrýval rozhorčenie a len pár minút po voľbách avizoval, že podá sťažnosť na Ústavný súd kvôli výsledkom volieb. Problémom bolo pre neho prekročenie limitu financovania kampane Zuzany Čaputovej. Zaujímavé je, že ho v tomto spore zastupuje advokát Michal Mandzák. Ten istý advokát, ktorý zastupuje aj Mariana Kočnera v kauze zmenky. Obaja potvrdili blízky vzťah.

Môj priateľ, východniar

Harabin neskrýval, že Mandzák je jeho dlhoročným priateľom. „Dr. Mandzák, Východniar, môj dlhoročný priateľ, je neporovnateľne lepší a čestný advokát na rozdiel od pána Dr. Mazáka, ktorý sa preslávil autorstvom právnej architektúry prvej podvodnej pyramídovej hry na Slovensku, do ktorej vložil podľa vyjadrenia prezidenta Šustera milión korún,“ odpovedal pre Topky Harabin.

Na otázky, či mu nevadí, že Mandzák zastupuje aj Kočnera a aký je vzťah Harabin s Kočnerom už neodpovedal. „Moja odpoveď je jasná a zrozumiteľná,“ odpovedal na našu opakovanú otázku o tom, či mu nevadí, že Mandzák obhajuje aj Kočnera.

Harabina som poznal už predtým

Ani Michal Mandzák nepoprel vzťah medzi ním a Harabinom. „JUDr. Štefana Harabina som poznal ešte pred zastupovaním v tejto veci, keďže som jeho obhajca v disciplinárnej veci,“ povedal pre Topky advokát Michal Mandzák.

Neúspešného kandidáta sa rozhodol zastupovať preto, lebo je presvedčený, rovnako ako Harabin, že prezidentské voľby prebehli nezákonne a neústavne. „Mgr. Zuzana Čaputová s pánom Dr. Ing. Robertom Mistríkom verejne predviedli, ako je možné v praxi obchádzať zákonom ustanovený limit pre financovanie volebnej kampane,“ uviedol advokát.

Na tento druh politického marketingu upozorňovali podľa neho i mnohé média „Napr. komentár Daga Daniša: "Čaputovej úspech môže byť rekordne drahý"), čo sme samozrejme zohľadnili i v našom podaní,“ povedal advokát. Rovnaké dôvody sa uvádzajú aj v podaní.

Treba pripomenúť, že v spomínanom komentári sa skutočne píše o rekordne drahej kampani aj kvôli vstupu tretích strán. Čaputová takmer dosiahla limit 500-tisíc už pred prvým kolom, preto jej ostali ako možnosť tretie strany, z ktorých každá môže investovať do 100-tisíc. Zákon to však povoľuje a tretie strany sa nepočítajú do celkového limitu 500-tisíc, limit sa tým preto neprekročí. Podľa ministerstva vnútra nie sú výdavky tretích strán výdavkami kandidáta, a preto sa do kampane nezahŕňajú. „Zákon neupravuje koľko môže byť zaevidovaných tretích strán,“ uviedlo v reakcii ministerstvo.

Mandzák zastupuje Kočnera, pozná sa s Daňom

Michal Mandzák je jedným z advokátov, ktorý zastupujú Mariana Kočnera v kauze zmeniek. Mandzák v minulosti kvôli daňovým únikom zastupoval aj Martina Daňa.Vo svojich videách robil Daňo kedysi Mandzákovi reklamu na jeho firmu, ktorá predáva nože, pričom ju uviedol ako jedného zo sponzorov. Daňo v minulosti pre Topky uviedol, že je Mandzák len jedným z advokátov, ktorí ho zastupujú.

„S každým advokátom, ktorý ma zastupuje, sa snažím mať priateľský vzťah a takto to je i s ním (výnimkou z tohto pravidla bol len podivný advokát Daniel Lipšic). Poznáme sa veľmi, veľmi dlho,“ odpovedal Daňo s tým, že ho okrem Mandzáka zastupuje aj Milan Kantuľák. „Pán Mandzák ma napríklad zastupoval v trestnom konaní s pánom Kantuľákom a pánom Lipšicom v trestnej veci ohovárania exministra Počiatka,“ dodal.

Ústavná sťažnosť neúspešného kandidáta

Harabin považoval po voľbách, aj napriek jasným výsledkom, sám seba za víťaza. Neúspešný kandidát skončil na treťom mieste so ziskom niečo vyše 307-tisíc hlasov. Rozhodol sa preto podať sťažnosť na Ústavný súd. Dôvodom je podľa neho to, že Čaputová prekročila limit tým, že sa Robert Mistrík vzdal v jej prospech a prenechal jej aj bilboardové a iné plochy.

Čaputová to však vysvetlila tým, že sťažnosť je pre ňu absurdná. „K žiadnemu prekročeniu limitu nedôjde. Časť bilboardov sme odkúpili od reklamnej spoločnosti, ktorá ich prenajíma, po tom, ako sa pán Mistrík stiahol. Normálne sme to zaplatili, všetko bude podložené. Sťažnosť mi príde absurdná,“ reagovala Čaputová. Má to však háčik, keďže Ústavný súd momentálne nie je plne funkčný.