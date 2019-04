PRÁVE TERAZ Policajná akcia v Kolárove: Potápači zrejme hľadajú zbraň, ktorou zabili Jána a Martinu

Podľa medializovaných informácií však Marček vo štvrtok vyšetrovateľom NAKA v Nitre povedal, že strieľať na mladých snúbencov mal on. Vypočúvali ho niekoľko hodín a potom ho odviezli do Kolárova a do Veľkej Mače, kde prebiehal vyšetrovací pokus.

Dnes sa polícia do Kolárova vrátila aj s potápačmi. Podľa informácií televízie Markíza zrejme hľadajú vražednú zbrať či iné predmety súvisiace s popravou novinára a jeho snúbenice.